Luego de un brutal reinicio del Universo Animado DC con Justice League Dark: Apokolips War, Warner Bros. Animation ha presentado el avance de lo que será el inicio de una nueva línea antológica que comenzará con el máximo representante de los superhéroes en los cómics en Superman: Man of Tomorrow.

Esta película le dará un pequeño toque personalizado a la épica historia del último hijo de Krypton, quien llegó a la tierra cuando era un bebé y fue criado por una humilde pareja de granjeros. La trama se centrará en los primeros días de Clark Kent como reportero en el diario El Planeta y confrontará a sus primeros oponentes: el caza recompensas cósmico Lobo y Parasite, un ser que puede absorber la energía vital, poderes y recuerdos de su víctima.

El estilo de animación también ha tenido un cambio significativo bajo la dirección de Chris Palmer y el guion de Tim Sheridan. La producción está a cargo de Butch Lukic. Esta sería la primera película luego de finalizar una línea argumental de 15 largometrajes animados que inició con Justice League: The Flashpoint Paradox. Estos filmes estaban inspirados en la entonces popular campaña de DC, The New 52.

Superman: Man of Tomorrow se estrenará en formato digital y Blu-Ray en el tercer trimestre del 2020.

Vía: IGN