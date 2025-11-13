Cine y TV

Monarch: Legacy of Monsters, tráiler de la temporada 2 le da la bienvenida a Kong

Todos nos volvemos changos.

La temporada 2 de la serie ubicada en el ‘Monsterverse’, Monarch: Legacy of Monsters, se estrenará el 27 de febrero del 2026 en Apple TV+, con nuevos episodios cada semana hasta el 1ro de mayo. Apple también publicó el primer tráiler de la nueva temporada, que revela que la Isla Calavera de Kong tendrá un papel importante en la trama.

Anteriormente se anunció que Kurt Russell regresará para la segunda temporada como Lee Shaw, mientras que su hijo Wyatt Russell volverá a interpretar la versión joven del personaje. El reparto que regresa también incluye a Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett y Anders Holm.

La sinopsis oficial de la segunda temporada indica que la historia comienza con el destino de Monarch –y del mundo– pendiendo de un hilo. La dramática saga revela secretos enterrados que reúnen a nuestros héroes y villanos en la Isla Calavera de Kong. Así como un nuevo y misterioso pueblo donde un Titán mítico emerge del mar. Las repercusiones del pasado se hacen sentir en el presente, difuminando los lazos entre familia, amigos y enemigos, todo ello bajo la amenaza de un evento titánico.

Tras la renovación de Monarch para una segunda temporada, se informó que Apple TV+ estaba desarrollando varios posibles ‘spin-off’ en su acuerdo con Legendary Entertainment.

