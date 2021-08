Monster Hunter: Leyendas del Gremio – Reseña

Pocos segundos después de comenzar, un personaje de Monster Hunter: Leyendas del Gremio menciona a Zorah Magdaros y las ganas que tiene de enfrentar a ese Dragón Anciano. Pero ese monstruo no aparece en la película. Es solo una de las muchas referencias que este filme hace a los videojuegos de la franquicia. Con ellas deja claro, desde el primer instante, quiénes son su público objetivo.

Aunque los espectadores casuales pueden entretenerse con las escenas de acción, van a pensar que el mundo en el que ocurren es extraño y con un trasfondo confuso. Mientras tanto, los conocedores del mundo de Monster Hunter van a sonreír con cada referencia a monstruos, lugares y hasta movimientos con los que están familiarizados.

La película de Monster Hunter en Netflix cuenta la historia de Aiden, un personaje que conocimos en los videojuegos Monster Hunter 4: Ultimate y Monster Hunter: World. De hecho, el filme sirve como precuela de ambos títulos. Aiden es un joven inexperto que trata de proteger su pequeña aldea de ataques de monstruos poco peligrosos. Cuando descubre que Lunastra —un poderoso Dragón Anciano— se dirige hacia su hogar, debe buscar la ayuda de los miembros del Gremio de Cazadores para evitar una tragedia.

Tras la decepción que sufrimos al ver la película de Monster Hunter protagonizada por Milla Jovovich, nos preguntamos por qué no podían simplemente hacer una historia desarrollada en el mismo mundo de los videojuegos. Leyendas del Gremio es exactamente lo que habíamos pedido. Sin embargo, eso no hace que sea perfecta. De hecho, dista mucho de serlo.

Esta película de Monster Hunter en Netflix es realmente corta. Dura menos de una hora. En ese tiempo debe presentar a los personajes, desarrollarlos y contar una historia coherente con ellos. Eso no es imposible de lograr, pero se deben hacer sacrificios. Uno de ellos, y el que puede ser un problema para quienes no hayan jugado los videojuegos, es que reduce cualquier exposición de su mundo al mínimo. Solo los fanáticos sabemos a dónde se dirige el barco en el que se encuentra Aiden y desde el que cuenta su historia, entendemos por qué aparece un Deviljho cuando están enfrentando a otro monstruo y no nos parece extraño que un gato hable.

Esto solo será un problema para quienes no sean fanáticos, lo que sí es un defecto universal es la calidad de su animación. Las secuencias de video de los más recientes videojuegos de Monster Hunter es muy superior a la que tenemos en esta obra de Netflix. Se parecen visualmente a las escenas de inicio de los juegos de Nintendo 3DS y PSP. Los rostros de los personajes sufren de un terrible caso de valle inquietante y el tono de los diálogos nunca parece encajar con sus inexpresivos rostros. Los movimientos resultan toscos y la edición de muchas escenas es tan brusca que puede terminar confundiendo.

Aunque las escenas en que los protagonistas enfrentan a los monstruos son divertidas y emocionantes, los ataques carecen de impacto (a diferencia de los videojuegos, en los que cada golpe desata todo un frenesí de fuegos artificiales). Eso sí, los monstruos lucen fantásticos y sus ataques son los mismos de los juegos. Ver a Lunastra desatar su polvo explosivo casi nos hace querer tomar un control para salir corriendo de inmediato.

Monster Hunter: Leyendas del Gremio también maneja un muy buen sentido del humor. Quienes recuerden a Aiden de los juegos saben que es un personaje bastante cómico y eso se mantiene en el filme. Cada vez que puede, hace juegos de palabras con nombres de monstruos que pueden resultar hilarantes o tan tontos que hacen reír de todas maneras. También tenemos a Nox, un Melynx ladrón con mucha gracia y personalidad que se convirtió en nuestro personaje favorito de la película.

Sin embargo, este tono tan ligero cambia de forma brutal cuando la historia se acerca a su final, poniéndose bastante oscuro por momentos.

Otra cosa digna de mención es el énfasis que tienen los diálogos sobre los objetivos del Gremio de Cazadores. En el pasado nos hemos quejado de lo problemática y colonialista que es la trama de los juegos de Monster Hunter y no somos los únicos. Aquí se trata de corregir rumbo explicando las razones por las que los cazadores eliminan monstruos y cuándo lo hacen. No es la primera vez que la saga trata de explicar esto, pero nunca lo había hecho con tanta dedicación. Aún así, no encaja tan bien con lo que hacemos en los videojuegos.

Tomando todo esto en cuenta, no podemos decir que Monster Hunter: Leyendas del Gremio es una buena película. La calidad de su animación es mediocre y su acelerada trama apenas deja tiempo para un buen desarrollo. Sin embargo, se la recomendamos sin duda a todos los fanáticos de Monster Hunter. Las referencias a los juegos, la acción y la presencia de criaturas, armaduras y personajes familiares son suficientes para hacernos pasar un buen rato. Además, la historia de Aiden nos va a hacer recordar nuestros primeros pinitos como cazadores. Los tiempos en que teníamos que recurrir a la experiencia de nuestros compañeros para sobrevivir y aprendimos de nuestros constantes errores.