¿Todavía están intentando olvidar la terrible película de Monster Hunter protagonizada por Milla Jovovich? Nosotros también. Con algo de suerte, la próxima aventura animada basada en la franquicia nos ayudará a dejar atrás ese esperpento. Hablamos de Monster Hunter: Leyendas del Gremio y vamos a conocer la historia, personajes, fecha de estreno y más sobre esta obra exclusiva de Netflix.

Esta película CGI es el resultado del trabajo del estudio Pure Imagination. Ellos son principalmente conocidos por crear cortometrajes de diferentes franquicias bajo la marca LEGO. Es la primera película que dirigirá Steve Yamamoto, famoso por su trabajo supervisando los efectos visuales de filmes como Deadpool 2, La Liga de la Justicia y las películas de Transformers dirigidas por Michael Bay.

Esté artículo será actualizado a medida que surja más información.

¿Cuál es la historia de la película?

Un joven llamado Aiden, que se considera a si mismo un Cazador, protege una aislada aldea hasta el día en que esta es amenazada por un misterioso Dragón Anciano. Buscando la forma de salvar su comunidad, Aiden parte en una aventura junto a Julius —un veterano miembro del Gremio de cazadores— y sus compañeros.

A continuación pueden ver el tráiler de Monster Hunter: Leyendas del Gremio. Todavía no hay videos subtítulados o doblados al español.

¿Cuál es la relación de esta película con los videojuegos de Monster Hunter?

Monster Hunter: Leyendas del Gremio es parte de la misma continuidad de los juegos. De hecho, los fanáticos de estos podemos reconocer a muchos rostros familiares entre sus personajes.

Pero antes que nada, los monstruos. El Dragón Anciano que amenaza la aldea del protagonista es Lunastra. Esta criatura apareció por primera vez en Monster Hunter 2 en Japón y en Monster Hunter Freedom 2 a nivel mundial. Desde entonces le ha hecho la vida imposible a los jugadores en varios títulos y ‘spin-off’ con sus ataques de fuego y explosiones.

Esta es la lista completa de los monstruos que, gracias al tráiler, sabemos que aparecerán en Monster Hunter: Leyendas del Gremio:

Lunastra

Gargwa

Velociprey

Velocidrome

Nerscylla

Tetsucabra

Congalala

Deviljho

Esperamos ver muchos más en la película completa.

Pero lo verdaderamente interesante son los personajes, pues muchos de ellos nos resultan viejos conocidos de Monster Hunter 4 Ultimate, lanzado para Nintendo 3DS en 2014, y Monster Hunter: World.

¿Quiénes son los personajes de Monster Hunter: Leyendas del Gremio?

El protagonista, Aiden, es un joven huérfano que se ve envuelto en una aventura junto a cazadores profesionales para salvar a su aldea de Lunastra. A este personaje lo conocimos en Monster Hunter 4 Ultimate simplemente como el ‘Cadete As’ y luego en Monster Hunter: World. Esto significa que esta película es una precuela de ambos juegos.

Julius es el líder de los Cazadores As y quien introduce a Aiden al equipo. Lo conocimos en Monster Hunter 4 Ultimate como el Comandante As y tuvo una corta aparición en Monster Hunter Generations. Caza monstruos usando Espadas Dobles.

Mae es una estudiosa de los monstruos que, a pesar de su trasfondo académico, es muy hábil con el Glaive Insecto. Es su primera aparición en la franquicia.

Nadia, la Pistolera As, usa una Ballesta Pesada desde que la conocimos en Monster Hunter 4 Ultimate. Es compañera de Julius desde que entrenaron juntos para convertirse en cazadores. También tuvo una aparición especial en Monster Hunter Generations.

Ravi solía ser un cazador hasta que fue expulsado del gremio por «cazar con propósitos egoístas». Desde entonces trabaja como herrero, creando armas para sus viejos compañeros.

Gibson es un cazador muy hablador que se jacta de sus logros, tanto reales como inventados.

He aquí otro rostro familiar. En Monster Hunter: World, Lea es la ‘encargada seria’ que acompaña a Aiden. Parece que en Leyendas del Gremio descubriremos cómo se conocieron ambos.

¡Los Felyne no podían faltar entre los personajes de Monster Hunter: Leyendas del Gremio! En esta ocasión el grupo protagonista será acompañado por Nox, un Melynx ladrón.

¿Quiénes hacen el doblaje en español de las voces de Monster Hunter: Leyendas del Gremio?

Estos son los actores de voz cuya participación ya conocemos

A Héctor lo conocemos especialmente como las voces de Arnold, de ¡Hey, Arnold! y Armin, de la serie ‘anime’ Attack on Titan. Dafnis fue Tyrion Lannister, de Juego de Tronos, y es la voz de Zoro en One Piece. Mariana fue la segunda voz de May en Pokémon, pero la conocemos principalmente como Meg de Padre de Familia. Por último, José Angél fue la voz de Boruto en varios videojuegos.

¿Quieren saber quiénes harán las voces en inglés? También les tenemos ese dato.

Aiden Dante Basco Julius Brando Eaton Nadia GK Bowes Lea Erica Lindbeck Nox Stephen Kramer Glickman

Aquí la estrella, sin duda, es Dante Basco en el papel protagonista. Él es principalmente conocido por ser la voz de Zuko en Avatar: la leyenda de Aang, pero los más viej… ‘veteranos’ lo recordamos como Rufio en Hook. Por su parte, Erica Lindbeck es una de las actrices que más veces se ha encargado de la voz de Barbie en sus películas animadas. También es responsable de varias voces en League of Legends.

¿Cuál es la fecha de estreno de Monster Hunter: Leyendas del Gremio en Netflix?

La fecha en la que finalmente podremos ver Monster Hunter: Leyendas del Gremio en Netflix será el jueves 12 de agosto de 2021.

Estén muy pendientes de GamerFocus para que lean la reseña de Monster Hunter: Leyendas del Gremio en Netflix poco después de su estreno.