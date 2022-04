Morbius – Reseña

La película de Venom tenía sentido. Este es un personaje altamente reconocible que puede resultar interesante incluso cuando Spider-Man no está presente en su historia. Ese filme fue un desastre, pero la idea tenía potencial. Al contrario, la idea de llevar a Morbius al cine no era tan interesante. No lográbamos imaginar qué podían hacer con “el vampiro viviente” de los cómics del hombre araña para justificar una obra cinematográfica.

Los responsables de esta película tampoco pudieron imaginarlo.

El Doctor Michael Morbius es un genio científico que sufre una rara enfermedad sanguínea. En su desesperación por encontrar una cura, comienza a hacer experimentos combinando ADN humano con el de murciélagos vampiros. Su descubrimiento no solo cura su enfermedad, sino que le da grandes poderes. Pero también lo maldice con una irresistible sed de sangre humana.

Aunque la publicidad trata de presentar a Morbius como una película de superhéroes con un vampiro, no es más que la típica historia del “hombre atormentado porque se convirtió en un monstruo” que debe luchar contra su impulso por matar para alimentarse. Este es un concepto terriblemente común en el género y esta obra no hace nada para diferenciarse de otras películas que lo usan. De hecho, es una de las historias de vampiros más aburridas y repetitivas que hemos sufrido en los últimos años.

Los personajes están muy mal definidos. El protagonista cambia de personalidad y humor de una escena a otra y sus motivaciones se sienten como simples excusas para la trama. Aunque los reportes dicen que Jared Leto es una persona insoportable en los sets de grabación, la verdad es que es un actor talentoso. Pero no hay talento que sirva para hacer interesante a un personaje creado en base a clichés. Adria Arjona está aún peor en el rol de un interés romántico absolutamente descartable, innecesario y con menos personalidad que la más genérica de las damiselas en apuros.

El único personaje que logró entretenernos un poco fue el villano interpretado por Matt Smith. Milo no es más que el “obligatorio contraste” para el protagonista. Es un vampiro igual a Morbius, pero que sí disfruta matando. Su nombre y su repentina maldad tienen un trasfondo muy tonto y es claro que nunca definieron realmente cuál debía ser su personalidad. Matt Smith simplemente se divierte haciendo a Milo lo más absurdo posible. Sentimos que la película sugiere una atracción romántica de él hacia el protagonista —tal vez inspirada por el ‘fandom’ que surgió de la relación de Eddie y Venom—, pero nunca se compromete realmente con esa idea.

Tyrese Gibson —Roman en las películas de Rápidos y Furiosos— también está por ahí. Si les entusiasmaba verlo con el brazo robótico que mostró en algunos de los tráileres, abandonen la idea. Esas escenas fueron cortadas y ahora no es más que otro de tantos personajes de relleno.

Hablando de escenas cortadas, se nota que “le metieron demasiada tijera” a esta película. La segundo mitad de Morbius avanza a grandes saltos y se siente la falta de escenas intermedias que expliquen cómo los personajes llegaron de un lugar a otro o la lógica detrás de sus acciones. No creemos que restaurar estas escenas tenga como resultado una mejor película, pero sí una ligeramente más consistente.

Los efectos especiales también son mediocres. Las transformaciones del rostro de los vampiros no lucen mejor que lo visto en Buffy la cazavampiros hace 25 años. ¡Hasta parecen el resultado de un filtro de Instagram! Los veloces movimientos de los personajes se acentúan con una especie de “humo” que luce llamativo la primera vez que lo vemos, pero deja de ser interesante rápidamente. Las escenas de acción no son nada especial.

Pero seamos honestos. Nadie va a ver esta película porque está interesado en un filme de vampiros de alto presupuesto, sino por sus presuntos vínculos con el universo de Spider-Man. A lo largo de la película se menciona el diario El Clarín y hacen un par de referencias forzadas a Venom. Si tienen los ojos bien abiertos, verán una referencia a la Gata Negra, pero eso es todo… hasta llegar a un par de escenas post créditos. Estas están inspiradas directamente en los eventos de Sin camino a casa, pero dan más vergüenza que emoción. No sólo arruinaron la sorpresa en los tráileres, sino que carecen de sentido lógico dentro del mundo de Morbius.

No encontramos muchas razones para recomendar esta película. Si son fanáticos de Jared Leto o Matt Smith tal vez le encuentren algo de gracia, pero esa es la única excusa que se nos ocurre para querer correr a las salas de cine a verla. Sus personajes carecen de gracia, no hay originalidad en su trama y sus vínculos con el multiverso cinematográfico de Marvel apenas tienen relevancia. No es más que una burda colección de clichés de películas de vampiros y superhéroes que no combinan nada bien.