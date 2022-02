En un mes, conocedores de los cómics y amantes de las películas de superhéroes podrán ver el origen de Morbius el Vampiro Viviente (Jared Leto) en la gran pantalla. Para celebrar, Sony Pictures ha compartido un último tráiler. Este no solo deja ver las habilidades de Morbius y cómo serán empleadas para proveer frenéticas escenas de acción. Una vez más, muestra al misterioso personaje interpretado por Michael Keaton y el antagonista de la película.

A continuación, encontrarán todo lo que se ha revelado sobre la cinta.

¿Cuándo será el estreno de la película Morbius en Colombia?

Además de un mural, ¿veremos otro indicio de Spider-Man en la película Morbius?

En EEUU, el estreno de Morbius será el 1 de abril. Los que residan en Colombia y otros países de Latinoamérica no pueden olvidar que el estreno de la película Morbius será el 31 de marzo.

¿Quiénes estarán involucrados en la producción?

Daniel Espinosa, conocido por Life: vida inteligente (2017) y Snabba cash (2010), es el director del filme de Sony. Matt Sazama y Burk Sharpless —conocidos por Power Rangers (2017) y Dioses de Egipto (2016)— son los guionistas de la historia. Avi Arad, Matt Tolmach y Lucas Foster ejercen como productores de la película. La cinta cuenta con las actuaciones de Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal y Tyrese Gibson.

¿De qué tratará la película Morbius, protagonizada por el enemigo de Spider-Man?

¿Cómo se distinguirá Loxias Crown de su versión en los cómics?

El filme no solo relata el origen de Morbius. Si bien hay detalles que todavía se desconocen, el tráiler deja ver al antagonista de la película: Loxias Crown (Matt Smith). En su debut en Spider-Man #76 (1996), Crown debutó como un agente de Hydra. Tras una batalla contra Spider-Man, S.H.O.C., Morbius y Hammerhead en Spider-Man #80 (1997), Crown se convirtió en un vampiro —mas no uno de verdad, ya que sus orígenes son científicos— y asumió el nombre de Hunger. El tráiler de la cinta sugiere que Crown, un magnate o algo parecido, tendrá sus poderes vampíricos desde el principio. Por supuesto, no será un agente de Hydra.

Además de los misterios alrededor de Loxias Crown, hay varios detalles sobre la película que han permanecido bien ocultos. ¿Es el Michael Keaton que vemos en el tráiler una versión alternativa del Buitre o un personaje nuevo? Esta pregunta permanece sin respuesta.

¿Quién es Morbius el Vampiro Viviente?

Creado por el escritor Roy Thomas y el artista Gil Kane, Michael Morbius debutó The Amazing Spider-Man #101 (1971). Víctima de una extraña enfermedad, el renombrado científico trató de curarse por medio de un tratamiento compuesto de un suero con sangre de vampiro y una terapia de electrochoques. Por desgracia, su «cura» terminó transformándolo en una suerte de vampiro. Afligido por una constante sed de sangre humana y dotado de fuerza sobrehumana, Morbius ha ejercido como enemigo de Spider-Man, Blade y otros héroes del Universo Marvel.

A lo largo de sus 50 años de historia editorial, Morbius ha oscilado entre ser un antihéroe y un villano. Es uno de los miembros más icónicos de los Hijos de la Medianoche (Midnight Sons) e incluso ha ayudado a los Vengadores en algunas ocasiones. Hoy en día, ha retomado su rol como villano del trepamuros.

Fuente: Sony Pictures Entertainment