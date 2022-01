Mortal Kombat 2: la secuela de la película de 2021 ya tiene guionista

El filme basado en la popular serie de videojuegos de pelea y estrenada en 2021 fue una agradable sorpresa. No es una gran película, pero resultó bastante divertida y un reflejo perfecto de la violencia que identifica la franquicia. Es por eso que no nos extraña que New Line Cinema le haya dado oficialmente la ‘luz verde’ a la secuela tentativamente llamada Mortal Kombat 2.

La sorpresa es que ya tienen un guionista para esta película. Se trata de Jeremy Slater. Su nombre está apareciendo recientemente en los titulares por ser uno de los escritores de Moon Knight, la serie del Universo Cinematográfico de Marvel, pero ese no es su único crédito. Él fue escritor principal y supervisor de la bien recibida serie El Exorcista y también es uno de los responsables de la serie de Netflix The Umbrella Academy.

Jeremy Slater

El productor Todd Garner también aprovechó para generar ‘hype’ hacia el anuncio mediante su cuenta de Twitter.

A pesar de haber sido estrenada en medio de la pandemia de COVID-19, la película de Mortal Kombat tuvo una buena recepción en taquilla y es una de las obras más vistas en el servicio de ‘streaming’ HBO Max.

Todavía no sabemos detalles sobre el elenco de Mortal Kombat 2, la posible fecha de estreno de la película ni si el director Simon Quaid regresará para encargarse de esta secuela.

Fuente: Deadline