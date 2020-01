By

¡El Guasón ya está disponible en Mortal Kombat 11! Sin embargo, este no es el único motivo para celebrar que tienen los fanáticos de franquicia. A través de IGN, Warner Bros. Animation ha compartido el primer tráiler de la próxima película animada de Mortal Kombat.

Anunciada hace un poco más de una semana, Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge será una adaptación del primer juego de la franquicia. No obstante, tal como sugiere el título, esta interpretación dará un énfasis especial a Scorpion y su cruzada de venganza contra Sub-Zero, «responsable» del asesinato de su familia y clan. A menos que los eventos de la película diverjan de la cronología original, ya sabemos cómo terminará esta historia.

Scorpion’s Revenge contará con un elenco estelar de voces que darán vida a los icónicos personajes. Joel McHale interpretará a Johnny Cage: Jennifer Carpenter, a Sonya Blade; Jordan Rodrigues, a Scorpion/Hanzo Hasashi; Steve Blum, a Sub-Zero; Artt Butler, a Shang Tsung; Darin De Paul, a Quan Chi; Robin Atkin Downes, a Kano; David B. Mitchell, a Raiden; Ike Amadi, a Jax Briggs; Kevin Michael Richardson, a Goro; y Grey Griffin, a Kitana.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge se estrenará en formato físico —DVD y Bluray— y digital durante el segundo trimestre de 2020. Ethan Spaulding (Batman: Assault of Arkham) es el responsable de dirigir y Jeremy Adams (Teen Titans Go! Vs. Teen Titans) escribió el guión.

Fuente: IGN