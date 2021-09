Mortal Kombat Leyendas: la batalla de los reinos – Reseña

En abril de 2020, Warner Bros. Animation nos presentó una película animada basada en uno de los más populares videojuegos de pelea de todos los tiempos. Estamos hablando de Mortal Kombat Leyendas: la venganza de Scorpion. Este no es un buen filme, pueden descubrir por qué en nuestra reseña, pero su propósito era interesante: ser la primera de una serie de películas que exploran la historia y personajes de la popular saga sin apegarse fielmente a sus enrevesadas y absurdas tramas.

Ya podemos ver la segunda película de esta serie, titulada Mortal Kombat Leyendas: la batalla de los reinos. Nuestras expectativas eran bastante bajas, así que no esperábamos encontrarnos con la mejor película que se ha hecho sobre Mortal Kombat. Sorprendentemente, sí lo es.

La trama comienza un tiempo después del final de La venganza de Scorpion. La Tierra ganó el torneo Mortal Kombat gracias al ninja de los ‘Shirai Ryu’, pero eso no impidió que se desatara una guerra contra Outworld. Los monjes shaolín liderados por Raiden y un pequeño grupo de guerreros formado por Liu Kang, Johnny Cage, Sonya Blade, Kung Lao, Jax Briggs y Kurtis Stryker son los únicos que mantienen a raya las fuerzas de Shao Khan, hasta que este llega con una idea: un último torneo que decidirá el destino de ambos reinos.

Mientras tanto, el dios Shinnok del Netherworld tiene sus propios planes. Intenta manipular a Scorpion para que recupere un talismán con el que despertará un ser capaz de destruir todas las realidades. El ninja escapa, pero es cazado por un nuevo Sub-Zero y los asesinos robóticos del clan Lin Kuei.

No vamos a mentir: estas no son grandes tramas. Están llenas de saltos de lógica y motivaciones poco claras. La organización y ‘llaves’ del torneo de Shao Khan no tienen ningún sentido. Afortunadamente, esto queda ofuscado por un desarrollo lleno de acción y momentos divertidos que hacen de Mortal Kombat Leyendas: la batalla de los reinos una obra que todos los fanáticos de la franquicia deben ver.

Igual que la anterior, esta película merece su clasificación ‘R’. No desperdicia ninguna oportunidad de mostrarnos las secuencias más violentas posibles: desde rápidas decapitaciones hasta las ‘Fatalities’ más brutales. También regresan las escenas de ‘rayos x’ que nos muestran los efectos de los ataques sobre los huesos y órganos de los oponentes, igual que en los juegos.

Pero esa violencia no significaría nada si no fuera porque los ‘kombates’ en que se presenta son verdaderamente emocionantes. El diseño de coreografías es impecable y los movimientos más icónicos de los juegos están perfectamente implementados. Otro elemento interesante es que, gracias a que no sigue el canon conocido, hay personajes que mueren sin importar lo importantes o populares que sean. Eso agrega una tensión inesperada.

Hablando de los personajes, estos están mucho mejor desarrollados que en La venganza de Scorpion. Hay una relación de ‘padre e hijo’ entre Raiden y Liu Kang que se insinúa más de lo que se muestra, pero es suficiente para dotarlos de algo de profundidad. Scorpion tiene un cambio de personalidad bastante radical, pero encaja con su situación y su relación con el nuevo Sub-Zero está muy bien llevada. Son desarrollos simples, pero efectivos.

Lastimosamente, esto no se aplica a todos los personajes. Johnny Cage es menos fastidioso en esta ocasión y sus bromas son ligeramente mejores, pero sigue siendo más molesto que divertido. Su relación con Sonya es igual de desesperante y ella no se aleja del estereotipo de chica ruda. Jax —que aquí luce increíblemente similar a Barret, de Final Fantasy VII— y Striker no son más que relleno. También vemos a otros personajes como Reiko, D’Vorah y Li Mei, pero solo están allí para participar en los combates y no tienen ninguna caracterización. Shao Khan es muy divertido de ver en acción, pero sigue cayendo en los clichés de todos los demás “emperadores malignos” de la ficción.

Una de las principales críticas que se hizo contra la película de acción real de Mortal Kombat que vimos en cines este año, cuya reseña pueden leer aquí, fue lo mucho que se alejó de la continuidad de los videojuegos. Como ya dijimos, este filme no sigue la trama de estos al pie de la letra, pero respeta mucho más su esencia y estilo. Los fanáticos reconocerán atuendos y escenarios tomados de varios títulos y descubrirán referencias a algunos de los elementos más oscuros del canon. Por ejemplo, vemos los Kamidogu de Mortal Kombat: Deception y una de las subtramas está inspirada en el infame Mythologies: Sub-Zero que jugamos en Nintendo 64, Sega Genesis y el primer PlayStation.

Los espectadores que no estén familiarizados con la mitología de Mortal Kombat tal vez tengan un poco de dificultad para entender las relaciones entre personajes y la lógica interna de La batalla de los reinos, pero eso no debería ser un problema para disfrutar esta película a un nivel básico. Como hemos repetido, el enfoque está en las intensas peleas y la violencia. De todos modos, reconocer las referencias a los videojuegos es parte importante de su encanto.

Al comenzar esta reseña dijimos que esta es la mejor película que se ha hecho de la franquicia Mortal Kombat. Es verdad, pero eso no significa que sea una maravilla. Es supremamente entretenida y los fanáticos van a apreciar tanto las formas en que respeta el canon como en las que se aleja de este para ofrecer algunas sorpresas. Sin embargo, los clichés en que caen Johnny Cage y Sonya siguen lastimando la trama y el guion hubiera podido dar más fuerza a las relaciones y motivaciones de los personajes. Hoy en día no basta “querer salvar el mundo” para ser interesante.

Si quieren ver Mortal Kombat Leyendas: la batalla de los reinos y están en Colombia, pueden recurrir a iTunes y Google Play. Sin embargo, no dudamos que eventualmente estará disponible en HBO Max para Latinoamérica. Eso sí, no sabemos cuándo.