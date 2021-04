Mortal Kombat (2021) – Reseña

Asumo que todos estamos familiarizados con la maldición de las películas basadas en videojuegos, ¿cierto? Esta clase de filmes suelen ser terribles. Abandonan todo lo que hace especiales a los títulos en los que están basados y se convierten en manchas en los nombres de sus respectivas franquicias. Hay algo de consenso sobre algunas buenas —como la primera Silent Hill y Detective Pikachu—, pero es difícil negar que la maldición es real en un mundo en el que existen las películas de Super Mario Bros., Assassin’s Creed y Monster Hunter.

Mortal Kombat es un caso especial. Si bien no es grandiosa, la película de 1995 se ganó el cariño de muchos fanáticos por su fidelidad a la historia, excelente banda sonora y representación de los personajes. Pero cometió un pecado. Buscando la audiencia más amplia posible, se deshizo de la violencia y los icónicos Fatalities.

Este problema finalmente fue corregido con la nueva película de Mortal Kombat, estrenada en 2021 en la pantalla grande y el servicio de ‘streaming’ HBO Max. La sangre y violencia extrema están muy presentes y eso elevó las expectativas de los seguidores de la franquicia. ¿Es esto suficiente para convertirla en una buena película? Definitivamente no. Sin embargo, hace suficiente para que muchos fanáticos salgamos de la sala de cine con una sonrisa en el rostro.

Uno de los problemas de la franquicia Mortal Kombat es lo cansados que nos tienen con su trama del torneo en la isla de Shang Tsung, una burda copia de Enter the Dragon. Fue un alivio descubrir que aquí hacen algo diferente con la historia. La acción ocurre porque el Mundo Exterior (Outworld) decide enviar sus asesinos a la Tierra para acabar con todos los campeones antes de que se realice el mítico torneo. Así podrá asegurar la victoria que necesita para invadir nuestra dimensión.

Hasta ahí, todo está muy bien. Es inesperado y se presta para nuevas situaciones. Sin embargo, lo arruinan insertando más «mitología» de la necesaria. En esta ocasión, solo aquellos elegidos con una marca de dragón en su cuerpo pueden participar en el torneo. Sin embargo, se puede obtener una de estas marcas matando a alguien que la tenga. Aquellos con la marca pueden obtener habilidades sobrenaturales llamadas “arcana”, pero tienen que descubrir cómo despertarlas.

Estos elementos, que no pertenecen a los videojuegos, solo sirven para complicar una trama que hubiera funcionado mejor al mantenerse simple. A pesar de que nos tomó un párrafo explicarlo, el guion dedica muchos diálogos a este tema. Malgasta tiempo que hubiéramos podido disfrutar con más peleas o interacciones entre los personajes.

Hablando de personajes y elementos que no pertenecen a los videojuegos, el protagonista de la versión 2021 de Mortal Kombat es Cole Young. Este recién llegado a la franquicia es un luchador de MMA caído en desgracia que se ve involucrado en la trama cuando un asesino del Mundo Exterior intenta matarlo. Su rol es el del novato al que tienen que explicar todo lo que ocurre para que nosotros en la audiencia también nos enteremos. Pero no se preocupen, la verdad sobre él es revelada rápidamente y encaja bastante bien en esta versión del universo de la saga. Además, el actor Lewis Tan hace un gran trabajo en las coreografías de peleas.

Sin embargo, es Sonya Blade —interpretada por Jessica McNamee— quien debió ser la verdadera protagonista. Su arco de personaje es el más interesante. A pesar de ser la combatiente más hábil del grupo, no puede participar en el torneo porque no tiene una marca del dragón. Incluso se le impide entrenar en la arena con sus compañeros. Ya que es la única mujer del equipo, esta resulta ser una metáfora muy poco sutil.

Kano, interpretado por Josh Lawson, es la verdadera estrella de la película. Es absolutamente hilarante y capaz de responder con mucha gracia a cualquier situación. La rivalidad entre él y Sonya funciona mejor que nunca al estar forzados a trabajar juntos y debido a la tensión generada porque él tiene una marca y ella no.

Liu Kang, Kung Lao y Jax son desplazados a roles secundarios. Aunque se lucen en los combates, no tienen personalidades ni arcos argumentales interesantes. Esto es una lástima, sobre todo en el caso de Mehcad Brooks. Al menos a Raiden se le dio una personalidad agresiva que contrasta con la usual y eso es una sorpresa.

También tenemos un grupo de villanos liderados por Shang Tsung. No vamos a revelar quiénes son en caso de que quieran que ser sorprendidos, pero ninguno de ellos tiene personalidad y no son interesantes.

La película tiene otra arma secreta en la forma de Scorpion y Sub-Zero. Los combates entre estos dos eternos rivales son los mejores de la película. Ya era hora de que alguien les diera a estos icónicos ninja la importancia que merecen, sobre todo tras la decepcionante Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge.

En general, los combates son muy divertidos y la presencia de Fatalities les da un toque especial. La peleas no tienen la fluidez que hemos visto en películas orientales como The Raid. La edición hubiera podido ser mejor, pero se pueden disfrutar.

Aunque hemos mencionado algunos elementos positivos —el nivel de violencia y la gracia de algunos personajes—, la verdad es que los negativos parecen superarlos. La trama está llena de situaciones absurdas, la mitología no tiene sentido, la mayoría de combatientes carecen de personalidad, los escenarios son aburridos y no hay tantas Fatalities como quisiéramos. Aunque los efectos especiales son decentes, no son tan buenos como para justificar los 95 millones de dólares que costó esta producción.

Entonces, ¿por qué algunos fanáticos quedamos tan felices con el resultado?

Como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Las múltiples referencias y ‘chistes privados’ para los seguidores de los juegos están a la orden del día. Ver cierta Fatality de Kung Lao en acción fue un gran gusto. El enfoque en los actores asiáticos, especialmente en leyendas como Tadanobu Asano y Hiroyuki Sanada, es de agradecer. Por ultimo, tenemos que resaltar de nuevo lo divertido que es Kano y lo emocionante que es ver grandes combates entre Scorpion y Sub-Zero.

Tenemos que aceptar que Mortal Kombat (2021) no es una buena película, pero las cosas que hace bien son precisamente aquellas que los fanáticos más teníamos ganas de ver. A pesar de su alto presupuesto, tiene todo el espíritu de las producciones ‘serie-B’ del siglo pasado que se convirtieron en clásicos de culto.

Además, tenemos una nueva versión del excelente tema de la película de Mortal Kombat, Techno Syndrome (2021).