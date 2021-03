Mortal Kombat: la razón por la cual Johnny Cage no estará en la película

Hace un mes, Warner Bros. Pictures compartió el primer tráiler de la nueva película de Mortal Kombat. Aunque los fanáticos de la sangrienta franquicia se mostraron generalmente satisfechos por lo presentado en el adelanto, también brilló por la ausencia de un querido personaje. Por supuesto, nos referimos al carismático actor y luchador Johnny Cage.

Las conjeturas de los fanáticos no se hicieron esperar. Sin embargo, estas no cambiaron el hecho de que no había una respuesta oficial. Por fortuna, faltando un mes para el estreno de la cinta, el productor Todd Garner ha explicado la razón por la cual no estará presente.

¿Por qué Johnny Cage no aparecerá en la película de Mortal Kombat (2021)?

Aunque no aparecerá en la primera película, Todd Garner dejó claro que le gustaría ver a Johnny Cage en una hipotética secuela de Mortal Kombat (2021).

En una entrevista con Screen Rant, Todd Garner habló sobre el proceso de selección de los personajes que aparecerán en la película. Si bien se consideró su aparición, Johnny Cage fue desechado con el fin de contar una historia más concisa y mantener un equilibrio en lo que respecta a comedia. Esto último se debe a que Kano será el alivio cómico de la película. No obstante, dejó claro que le gustaría ver a Johnny Cage en una hipotética secuela de la cinta.

A continuación, la cita completa de Todd Garner:

“Hay varias razones por las cuales Johnny Cage era un elemento problemático en esta película desde el principio. Primero, tiene una gran personalidad. Necesita su propio espacio. Como dije, es muy difícil ponerlo en una película al lado de Kano. El sacarlo no solo fue por el bien de la primera película, sino por el de la secuela. Quiero hacer una segunda parte y ahí estará Johnny Cage. Si me dejan, Johnny Cage muy probablemente será un personaje importante en la secuela de la película de Mortal Kombat.

Segundo, Mortal Kombat tiene una atmósfera muy oriental. No me habría sentido cómodo poniendo un protagonista blanco en la primera película. Hubiera sido muy típico de Hollywood, lo que es curioso al recordar que Johnny Cage es un actor. Puede que sea un prejuicio mío, pero quería hacer algo único y diferente. Además, sería extremadamente sencillo traelo de vuelta de una forma bombástica y divertida en la secuela. Eso es lo que él se merece como personaje”.

La película de Mortal Kombat se estrenará el próximo 16 de abril.

Fuente: Screen Rant