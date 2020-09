Ms. Marvel: ya conocemos algunos de los directores de la serie

Hace pocos días nos enteramos de una excelente noticia: Tatiana Maslany interpetará a She-Hulk en la serie del mismo nombre que preparan Marvel Studios y Disney+. Ahora, también conocimos detalles relacionados con otra serie basada en un popular personaje de los cómics: Ms. Marvel.

No, todavía no sabemos quién interpretará a la superheroína adolescente de Nueva Jersey, pero sí sabemos quiénes serán algunos de los directores que se encargarán de varios episodios de esta serie.

Los primeros son Adil El Arbi y Bilall Fallah. Este dúo belga saltó a la fama a comienzos de 2020 gracias al éxito de Bad Boys para Siempre, la película de Will Smith y Martin Lawrence cuya reseña pueden leer aquí. Eso nos hace pensar que Ms. Marvel tendrá mucha acción.

Otra directora cuyo trabajo veremos en la serie será Sharmeen Obaid-Chinoy. Esta cineasta pakistaní-canadiense es reconocida por haber ganado dos Premios Óscar en la categoría Mejor Corto Documental con Saving Face (2012) y A Girl in the River: The Price of Forgiveness (2015). Ambos condenan la violencia contra las mujeres de Pakistán.

Por último tenemos a la directora indo-americana Meera Menon. Ella ha dirigido episodios de otras series de televisión como Titans, You, The Walking Dead, GLOW, Outlander, The Punisher y The Magicians.

Todavía no sabemos cuándo podría llegar Ms. Marvel al servicio de ‘streaming’ Disney+, pero creemos que muy pronto será revelado el nombre de la actriz que interpetará a nuestra querida Kamala Khan.

Via: The Mary Sue

Fuente: Marvel Studios