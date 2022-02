Aunque muchas de las obras de Agatha Christie se acercan al siglo de antigüedad, siguen siendo clásicos muy respetados e influyentes en el mundo de la literatura de misterio. Algunas de sus novelas e historias cortas pueden parecer simples a los lectores modernos, pues sus trucos y sorpresas se han vuelto comunes en el género. A pesar de eso, en 2017 vimos una adaptación de Asesinato en el Expreso de Oriente que nos dejó sorprendidos por su calidad. Ahora tenemos su secuela: una adaptación de la igualmente famosa novela Muerte en el Nilo y en esta reseña vamos a descubrir si está a la altura de su predecesora.

La verdad es que no va a ser fácil. A pesar de su edad, Asesinato en el Expreso de Oriente tiene una resolución sorprendente que no ha sido muy imitada. El misterio de Muerte en el Nilo es mucho más tradicional.

Esta película trae de regreso a Hercule Poirot, que sigue a una acaudalada pareja británica en su luna de miel durante un viaje por el río Nilo en Egipto. Como es de esperar, hay un asesinato a bordo y el “mejor detective del mundo” debe descubrir quién cometió el crimen antes que el bote llegue a su destino o que haya otra muerte.

Sospechosos de siempre

Igual que Asesinato en el Expreso de Oriente, Muerte en el Nilo es una película llena de estrellas y veteranos del séptimo arte. Encabezando el elenco tenemos a Kenneth Branagh, que nuevamente hace el papel de Poirot y dirige el filme. No nos queda sino deshacernos en halagos ante su trabajo. Aunque respeta los elementos más icónicos del personaje, como su particular bigote con las puntas hacia arriba y su aparente trastorno obsesivo-compulsivo, lo dota de su propia personalidad y manierismos. Se puede decir que «lo hace completamente suyo» y esta vez parece divertirse más con el rol que en la anterior película, en la que se sentía como un “genio atormentado”.

La trama gira alrededor de la pareja interpretada por Gal Gadot y Armie Hammer, que resultan algo decepcionantes. No lo decimos por lo problemáticos que han resultado ser en la vida real, especialmente Hammer, sino porque no «llenan la pantalla» como han hecho en otros roles. Gadot nunca ha sido buena actriz, pero sabe manejar su belleza y carisma en la pantalla. Eso no se siente aquí y es absolutamente opacada por Branagh y Emma Mackey, que se roba el ‘show’ en su papel de exnovia celosa. Volviendo a los actores problemáticos, tenemos a Letitia Wright —que está causando problemas en la producción de la secuela de Pantera Negra por su posición antivacunas— y Russell Brand en un papel sorpresivamente serio.

Otros actores que se lucen son Annete Bening, Jennifer Saunders y Sophie Okonedo. Rose Leslie (Game of Thrones) y Tom Bateman, que regresa al mismo rol de la anterior película como un viejo amigo de Poirot, también hacen un buen trabajo.

Una muerte, o tal vez más, en el río Nilo

La primera hora de la película establece bien las personalidades de todos los viajeros por el Nilo y da pistas sobre sus secretos, pero no resulta particularmente entretenida. Es solo cuando el primer asesinato ocurre que pasamos al formato establecido de “Poirot interroga uno por uno a los sospechosos y los acusa de ser el asesino para ver qué pasa”, el cual permite que los actores se luzcan y revelen nuevos e interesantes detalles sobre cada uno de los personajes.

Es posible que los puristas de Agatha Christie se molesten ante los cambios que esta película hace a la historia. No solo agrega personajes, sino que altera completamente a otros —Salome deja de ser una novelista para convertirse en una cantante de blues, por ejemplo— y se enfoca en ideas completamente nuevas. Eso sí, el misterio central sigue siendo el mismo. Irónicamente, ese podría ser el mayor defecto de esta cinta.

Cuando dijimos que Muerte en el Nilo es un “misterio tradicional”, queremos decir que su solución resulta bastante obvia. Es raro ver que Poirot se demore tanto en llegar a su conclusión. Por supuesto, la gracia está en los detalles de la investigación y en cómo se desvelan las pruebas, pero esa resolución tan familiar le resta fuerza.

El reino de los faraones

El escenario egipcio también resulta una decepción. Sabemos que es allí donde se desarrolla la novela original, pero la película no hace mucho para que este «exótico» lugar sea parte importante de la trama. En su lugar hay referencias muy forzadas a la vida de Cleopatra que no tienen relevancia alguna y un abuso de las imágenes de siempre —pirámides, momias y la esfinge— que nos hace girar los ojos de pena ajena.

Tampoco destaca visualmente a la hora de mostrar estos escenarios. La producción no se realizó en Egipto y los paisajes comunes de ese país son recreados con efectos visuales poco sutiles. La fotografía hace que estos destaquen y terminen sintiéndose bastante falsos. Por fortuna, le va mejor en el manejo de escenarios interiores. No solo resultan vistosos y opulentos, sino que las escenas tienen una gran composición.

Hablando de elementos que lucen “falsos”, Muerte en el Nilo comienza con un ‘flashback’ en blanco y negro sobre el pasado de Poirot en la primera guerra mundial. Aquí se usa CGI para «rejuvenecer» el rostro de Kenneth Branagh de manera similar a lo que se hizo con Luke en recientes series de Star Wars, pero luce aún más falso y extraño. El movimiento de los ojos lo hace especialmente antinatural. Se supone que estas escenas plantan la semilla del tema más importante del filme, pero serán recordadas por servir como una torpe «historia de origen» para el bigote de Poirot.

Amor en los tiempos entreguerras

El tema al que nos referíamos es “el amor”. La historia pone en un lugar central —a veces por encima del mismo misterio— las creencias, reacciones y actitudes de los personajes ante este sentimiento. Es algo que podría resultar ‘cursi’, pero Kenneth Branagh lo maneja increiblemente bien. No es una de esas cintas que muestran el amor como una aspiración sublime. Demuestra que puede usarse como herramienta y adoptar formas radicalmente diferentes… hasta mutar en odio y obsesión.

Muerte en el Nilo es una película más que decente, con buenos personajes y un par de actuaciones increíbles. Su misterio no es la gran cosa, los efectos visuales podrían ser mejores, hay momentos en que la narrativa no está bien hilada y carga con el peso de algunos actores problemáticos. A pesar de eso, vale la pena ver en acción al Hercule Poirot de Branagh. De hecho, nos gustaría verlo en un tercer filme.