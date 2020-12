No es un secreto que HBO Max, el servicio de ‘streaming’ con el que WarnerMedia esperaba hacer competencia a Netflix y Disney+, no estaba bien de salud. Las suscripciones habían sido muchas menos de las esperadas por la empresa y las críticas recibidas de parte de personalidades como Christopher Nolan, que lo describió como el peor de los servicios de ‘streaming’, no lo ayudaban. Afortunadamente, llegó una superheroína a salvar su vida: la Mujer Maravilla.

Según la empresa de estudios de mercadeo Screen Engine, Mujer Maravilla 1984 le dio a HBO Max el impulso que necesitaba. Esta se convirtió en la película «directo a streaming» más vista durante su primera semana en lo que va de 2020, un año en que las audiencias están recurriendo en masa a estos servicios ante la imposibilidad de asistir a las salas de cine. El filme protagonizado por Gal Gadot superó por poco al musical Hamilton y a Soul, la más reciente obra de Pixar.

Soul

También revelan que el 23% de quienes vieron la película se suscribieron directamente para verla. Entre ese grupo, 14% dijeron en una encuesta que definitivamente continuarán suscritos y solo 9% creen que cancelarán pronto su suscripción.

Mujer Maravilla 1984 no solo fue un éxito en HBO Max. También se convirtió en la película más taquillera en Norteamérica desde el comienzo de la pandemia. A causa de esto, no nos extraña que Warner Bros. Pictures haya decidido dar luz verde a una tercera película de esta franquicia, sin importar que las reseñas no han sido del todo positivas.

Via: The Hollywood Reporter

Fuente: Screen Engine