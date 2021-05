Batman no será el único superhéroe de DC que protagonizará una nueva caricatura con Caped Crusader. Warner Bros. Animation también reveló My Adventures with Superman (Mis aventuras con Superman), una serie animada que seguirá las aventuras de juventud de Clark Kent, Luisa Lane y Jimmy Olsen.

Según se ha revelado, veremos a Clark, Luisa y Jimmy en sus veintes y recién graduados de la universidad. Los tres tratarán de hacerse un nombre en el competido mundo del periodismo en Metropolis. También veremos los primeros pasos de Clark como Superman y los problemas que tiene para proteger su identidad secreta. ¿Alguien más tiene ‘flashbacks’ de Smallville?

Ya se revelaron algunos miembros del elenco de voces en inglés de la serie animada My Adventures with Superman. Jack Quaid (The Boys) será Clark Kent / Superman y Alice Lee (Zoey’s Extraordinary Playlist) será Luisa Lane. Detrás de cámaras contará con la producción de Sam Register (Teen Titans Go!), Jake Wyatt (Invasor Zim) y Brendan Clogher (Voltron: Legendary Defender).

Igual que Batman: Caped Crusader, esta serie animada será una producción conjunta entre Cartoon Network y HBO Max que seguramente veremos en ese servicio de ‘streaming’. Todavía no conocemos una posible fecha de estreno.

Via: Polygon

Fuente: Warner Bros. Animation