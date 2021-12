My Hero Academia, la película 3 ya tiene fecha de estreno en Colombia

Dentro del marco del evento digital CCXP Worlds 21, Funimation reveló que My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes se estrenará en México y Brasil el 6 de enero de 2022. Sin embargo, no se dio a conocer si llegaría a Colombia y demás países de Latinoamérica. Por fortuna, un reciente comunicado de Funimation ha revelado que la película 3 de My Hero Academia finalmente tiene fecha de estreno en cines de Colombia y demás países de la región.

¿Cuándo será el estreno de Misión Mundial de Héroes, la película 3 de My Hero Academia (MHA), en Colombia y el resto de Latinoamérica?

En Colombia, la fecha de estreno de My Hero Academia (MHA): Misión Mundial de Héroes está programada para el 13 de enero de 2022. Quienes residan en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Chile, Ecuador, Perú y México podrán verla a partir del 6 del mismo mes. Estará disponible con doblaje y subtítulos en español.

¿Quién es el villano de World Heroes Mission, la película 3 de My Hero Academia (MHA)?

Kazuya Nakai —conocido por dar voz a Roronoa Zoro (One Piece) y Mondo Owada (Danganronpa), entre muchos otros— interpreta a Flect Turn, líder de la organización terrorista Humarise. Diseñado por Kōhei Horikoshi, autor del ‘manga’ original, este individuo cree en una profecía que dicta que las Particularidades (‘Quirks’) causarán el fin del mundo.

En el doblaje al español latino, es interpretado por Alfredo Gabriel Basurto. Este actor de voz es conocido por dar vida a Sesshomaru en Inuyasha y Ban en Los siete pecados capitales.

¿Qué grupo interpretará el tema principal?

Asian Kung-Fu Generation —que compuso Haruka Kanata, el ‘opening’ 2 de Naruto, y After Dark, el ‘opening’ 7 de Bleach—, interpreta el tema principal de la cinta: Empathy.

¿De qué tratará la historia?

La trama de My Hero Academia: World Heroes Mission comienza con un ataque terrorista de Humarise, una organización anti-Particularidades. Como si eso no fuera suficientemente malo, el grupo dirige la culpa del atentado hacia el joven Izuku Midoriya. Con el fin de demostrar su inocencia y detener a Humarise, que ha amenazado con detonar otras bombas en todo el mundo, Midoriya y otros héroes viajan alrededor del globo para desactivarlas. Sin embargo, deben trabajar rápido: la operación tiene un tiempo límite de 2 horas.

La película también supone el debut de un nuevo personaje llamado Rody Soul, que ayudará a los jóvenes héroes en su misión. Es interpretado por Ryō Yoshizawa, mejor conocido por interpretar a Ryusei Sakuta en Kamen Rider Fourze. También fue diseñado por Kōhei Horikoshi.

Fuente: comunicado de prensa de Funimation