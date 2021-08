Nestflix: un sitio que vistosamente enlista series y películas de otras series y películas

No es la forma como tus padres pronuncian Netflix. Tampoco un servicio alternativo. Nestflix es una página creada por la diseñadora web Lynn Fisher, que condensa una larga lista de series y películas ficticias. Es decir, no precisamente de mentiras, sino que existen dentro del universo de otras series y películas reales de nuestro mundo.

Pensemos en los programas y películas que hacen parte del universo interno de Los Simpson, como McBain o The Itchy & Scratchy Show, y nos hacemos una mejor idea de lo que podemos encontrar en Nestflix. Lo impresionante de esto es que la diseñadora ha enlistado más de 450 series y películas que solo pertenecen al reino de la imaginación.

Por obvias razones el sitio –con apariencia de plataforma de streaming— no presenta en video las producciones, cuya existencia usualmente es de segundos, no completa. Pero funciona como una suerte de wiki con presentación de imágenes, sinopsis, los protagonistas de la serie o película falsa y la producción real en donde se originó. De actores reales o animadas, antiguas o nuevas, todas cuentan.

«-En verdad eres el rey de reyes… -Excelente.»

Todos aquellos programas interdimensionales de Rick y Morty, bienvenidos son. La colección de películas de Lucas Lee como lo viste en Scott Pilgrim vs. the World, por supuesto que está. O qué tal la clásica Angels with Filthy Souls de Mi Pobre Angelito. Estamos seguros que muchos pagaríamos por este servicio si fuese una realidad… es real, pero claro, si fuese MÁS real.

Al comienzo Fisher estaba dispuesta a recibir contribuciones de ideas para agregar a Nestflix, pero dada la inmensa acogida del proyecto por diversión, tuvo que bloquear dicha opción temporalmente. Por el momento puedes buscar la que se te ocurra, como todas esas películas con tráileres que aparecen en Tropic Thunder de Ben Stiller y Robert Downey Jr..