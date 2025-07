Netflix anuncia la producción del live action de Solo Leveling y su protagonista

Este año, la segunda temporada de Solo Leveling se llevó el galardón al mejor anime en los Crunchyroll Anime Awards. Gracias a esta adaptación —a cargo del estudio A1 Pictures— la popularidad de la obra del escritor Chugong y el difunto artista DUBU (REDICE Studio). Ahora, Netflix ha revelado que se encuentran produciendo un live action de Solo Leveling para su plataforma.

¿Quién será el actor que interprete a Sung Jin-woo en el live action de Solo Leveling de Netflix?

Adicionalmente, Netflix ha confirmado que el actor surcoreano Byeon Woo-seok (20th Century Girl, Lovely Runner) seráel encargado de interpretar a Jin-woo en el live action de Solo Leveling. Además, Netflix acredito a Lee Hae-jun (Like a Virgin, Castaway on the Moon) y Kim Byung-seo (Cold Eyes) como los directores del proyecto. Cabe resaltar, que la división de medios de Kakao Entertainment participa activamente en la planificación, el desarrollo y la redacción del guion del live action de Solo Leveling que llegará a Netflix.

¿Desde dónde leer la novela o el webtoon de Solo Leveling antes del estreno de la tercera temporada del anime?

Ahora que ya sabemos en qué parte de la obra original, y su adaptación como novela gráfica, terminó la temporada actual de Solo Leveling, les contamos que solo deben empezar a leer desde el capítulo 108 del webtoon o el capítulo 128 de la novela. No obstante, les contaremos los arcos que aún quedan por adaptar en el anime Solo Leveling y que veremos adaptados cuando sea estrenada la tercera temporada.

Arcos argumentales que podrían ser adaptados en la tercera temporada de Solo Leveling

Arco de contratación: este es el arco argumental número 14 de Solo Leveling, el cual inicia en el webtoon en el capítulo 108 y culmina en el 110. Mientras que en la novela este arco inicia en el capítulo 127 y se extiende hasta el 135.

Arco del gremio Ahjin: este es el arco argumental número 15 de Solo Leveling, el cual comienza en el webtoon en el capítulo 111 y culmina en el 122. Mientras que en la novela este arco comienza en el capítulo 136 y se extiende hasta el 150.

Arco de la mazmorra doble: este es el arco argumental número 16 de Solo Leveling, el cual inicia en el webtoon en el capítulo 123 y culmina en el 131. Mientras que en la novela este arco empieza en el capítulo 150 y se extiende hasta el 164.

Arco de la crisis en Japón: este es el arco argumental número 17 de Solo Leveling, el cual inicia en el webtoon en el capítulo 132 y culmina en el 139. Mientras que en la novela este arco comienza en el capítulo 165 y se extiende hasta el 182.

Arco de Guerra de los Monarcas: este es el arco argumental número 18 de Solo Leveling, el cual inicia en el webtoon en el capítulo 140 y culmina en el 149. Mientras que en la novela este arco arranca en el capítulo 183 y se extiende hasta el 199.

