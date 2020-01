Netflix anuncia Nightmare of the Wolf, una película animada de The Witcher

Después del éxito que ha tenido la serie de The Witcher, Netflix no quiere bajar el ritmo y ha aprovechado para anunciar una nueva película animada basada en el brujo que todos adoran. El filme tendrá como nombre Nightmare of the Wolf y será producido por Lauren Hirsch y Beau DeMayo, los mismos quienes estuvieron al frente de la serie.

La animación estará a cargo del estudio coreano Mir, conocido por la serie Avatar: The Legend of Korra, Voltron: Legendary Defender y la película del universo animado de DC, The Death of Superman. La corta sinopsis dice que el mundo de The Witcher se expandirá en esta nueva animación que explorará una nueva amenaza que acecha al continente.

No hay todavía información sobre el elenco de Nightmare of the Wolf, pero se espera que se logre acordar con los actores originales de los juegos para darle la inmersión adecuada a la historia.

La serie, que debutó el pasado diciembre en la plataforma de streaming, se ha convertido en el estreno más exitoso que ha tenido Netflix con el más alto índice de audiencia en una primera temporada. También revitalizó la franquicia con reediciones de los libros de Andrezej Sapkowski, índices de usuarios jugando en Steam y un inesperado hit musical con Toss a coin to your Witcher, la cual ya puede escucharse en Spotify.

Ya se ha anunciado una segunda temporada que se estrenar√° en el 2021. The Witcher: Nightmare of the Wolf a√ļn no tiene fecha de estreno.

Vía: IGN