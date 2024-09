Netflix anuncia quién interpretará a Crocodile y Robin en el live action de One Piece

El pasado 21 de agosto conocimos quiénes interpretarán a Dr. Kureha y Dr. Hiriluk en el live action de One Piece de Netflix. Ahora, la cuenta What’s on Netflix ha revelado quiénes serán el actor y actriz que estarán a cargo de interpretar a Robin y Crocodile en la segunda temporada del live action de One Piece en Netflix. Adicionalmente, Netflix ha compartido un pequeño video detrás de las cámaras del set de la segunda temporada del live action de One Piece.

¿Quién es el actor y actriz que interpretaran a Robin y Crocodile en el live action de One Piece?

La información indica que, Joe Manganiello será el actor encargado de interpretar a Crocodile (Mr. 0) en la segunda temporada del live action de One Piece en Netflix. Este actor estadounidense de 47 años es conocido por interpretar a Alcide Herveaux en True Blood y Deathstroke en La Liga de la Justicia de Zack Snyder (reseña).

Por otra parte, Netflix ha elegido a la modelo y actriz rusa Lera Abova será la encargada de interpretar a Robin o Miss All Sunday en la segunda temporada del live action de One Piece.

Otros actores que harán parte de la segunda temporada del live action de One Piece son:

Callum Kerr como Smoker

Julia Rehwald como Tashigi

Charithra Chandran como Miss Wednesday (también conocida como Nefertari Vivi)

Katey Sagal como Dra. Kureha

Mark Harelik como Dr. Hiriluk

Rob Colletti como Wapol

Ty Keogh como DaltonSendhil

Ramamurthy como Nefertari Cobra

David Dastmalchian como Mr. 3

Jazzara Jaslyn como Miss Valentine

Camrus Johnson como Mr. 5

Daniel Lasker como Mr. 9

Clive Russell como Crocus

Werner Coetser como Dorry

Brendan Murray como Brogy

¿Qué arcos argumentales del manga adaptará el live action de One Piece de Netflix?

Eiichiro Oda, el autor de One Piece, ha declarado que la segunda temporada del live action adaptará la historia hasta el arco argumental de Drum Island. Esto incluirá el paso de los sombrero de paja por Loguetown, Reverse Mountain, Twin Cape, Whiskey Peak y Little Garden.

Guía para ver o leer los arcos argumentales que adaptará el live action de One Piece en el manga o el anime

Reverse Mountain : en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 62 y 63. En el ‘manga, el primer arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 101 al 105.

: en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 62 y 63. En el ‘manga, el primer arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 101 al 105. Whisky Peak : en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 64 al 67. En el ‘manga, el segundo arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 106 al 114.

: en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 64 al 67. En el ‘manga, el segundo arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 106 al 114. Arco de Koby y Helmeppo : El ‘anime’ adapta las primeras páginas de los capítulos 83 y 119 del ‘manga’ de One Piece en los episodios 68 y 69 del ‘anime’.

: El ‘anime’ adapta las primeras páginas de los capítulos 83 y 119 del ‘manga’ de One Piece en los episodios 68 y 69 del ‘anime’. Little Garden : en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 70 y 77. En el ‘manga, el cuarto arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 115 al 129.

: en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 70 y 77. En el ‘manga, el cuarto arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 115 al 129. Drum Island : en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 78 y 91. En el ‘manga, el quinto arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 130 al 154.

: en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 78 y 91. En el ‘manga, el quinto arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 130 al 154. Arabasta : en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 92 y 130. En el ‘manga, el sexto arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 155 al 217.

: en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 92 y 130. En el ‘manga, el sexto arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 155 al 217. Relleno: antes de terminar la saga de Arabasta, el ‘anime’ One Piece tiene una breve historia de relleno que se ubica en los episodios 131 al 135.

Esperamos que esta semana durante Geeked 2024, Netflix nos de más información sobre la segunda temporada del live action de One Piece.

Fuente: @whatonnetflix