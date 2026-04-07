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Netflix anunció la miniserie LEGO One Piece, tenemos el tráiler y la fecha de estreno

Una pieza, dos piezas, tres piezas...

Julian Ramirez
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A pesar de todos los temores que despertó cuando fue anunciada, la serie ‘live action’ de One Piece resultó ser bastante buena y se ha convertido en todo un éxito para Netflix. Tanto que no solo anunciaron ya cuándo llegará la tercera temporada, sino que también revelaron un ‘spin-off’ animado en el que Luffy, los piratas ‘mugiwara’ y su mundo están hechos con piezas de LEGO.

Este será un especial de dos partes que se estrenará exclusivamente en el servicio por suscripción el martes 29 de septiembre de 2026.

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En esta miniserie basada en el ‘live action’, Usopp narrará —probabelemente a Chopper— la historia de cómo Luffy, Zoro, Nami, Sanji y él atravesaron el mar del Este hasta alcanzar la Gran Ruta Marítima, pero con «algunas licencias creativas». De hecho, la presenta como la aventura de «El capitán Usopp el valiente y sus piratas Sombrero de Paja». No nos cabe duda de que se va a presentar a sí mismo como un gran héroe ante el impresionable médico de su tripulación.

Aunque no ha sido anunciado oficialmente, todo indica que los actores del ‘live action’ de One Piece harán las voces de sus contrapartes LEGO. Seguramente también podremos escuchar a aquí a los actores de voz de la versión doblada al español de Latinoamérica.

También es altamente probable que esta miniserie se se para promocionar la esperada segunda oleada de sets de LEGO basadas en la serie.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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