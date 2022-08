Netflix está preparando una serie de Horizon Zero Dawn, primeros detalles

En una entrevista publicitaria en la que habló principalmente sobre sus planes para la temporada 4 de The Umbrella Academy, el productor y escritor Steve Blackman reveló que está a cargo de convertir Horizon Zero Dawn, el popular videojuego de Guerrilla Games y PlayStation Studios, en una serie de acción real para Netflix.

Si conocen el videojuego, saben que este es un proyecto increíblemente ambicioso. Su historia nos lleva a un futuro posposapocalíptico en el que la humanidad se ha organizado en sociedades tribales que tratan de sobrevivir en un mundo poblado por máquinas que han tomado formas de animales y dinosaurios.

Steve Blackman

En la entrevista, Blackman dice que Aloy, la protagonista de los juegos, «será un personaje principal» en la serie de Horizon Zero Dawn en Netflix, pero no confirmó que será su protagonista ni a quién tiene en mente para interpretarla. También habla muy bien del juego original, que describe como «muy bien creado y con tipos de personajes no muy comunes en el mundo de los videojuegos».

También supimos que la serie está siendo escrita por el mismo Steve Blackman en colaboración con Michelle Lovretta (Killjoys, Relic Hunter). No sabemos cuándo podría llegar esta serie a la pantalla, pero todo indica que se encuentra en una fase muy temprana de preproducción.

