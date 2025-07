Netflix ha revelado cuándo es el estreno de la tercera temporada del live action de Alice in Borderland

Desde noviembre del 2024 conocemos que este año Netflix estrenará la tercera temporada del live action de Alice in Borderland. Ahora, de manera inesperada, Netflix ha compartido un tráiler de Alice in Borderland que revela detalles de la historia y la esperada fecha de estreno de la tercera temporada.

¿Cuál es la fecha de estreno de la tercera temporada del live action de Alice in Borderland en Netflix?

Netflix estrenará la tercera temporada de Alice in Borderland el jueves 25 de septiembre. El elenco principal, compuesto por Kento Yamazaki (reconocido por sus papeles en adaptaciones live-action como Kingdom, Orange, Hyouka y Your Lie in April) y Tao Tsuchiya (conocida por Sing a Bit of Harmony, la versión live-action de Orange y Rurouni Kenshin), regresan a interpretar los roles de Arisu Ryōhei y Usagi. Asimismo, el director Shinsuke Satō, quien también fue el encargado del live-action como Bleach y las películas de Kingdom, volverá para dirigir esta tercera temporada de Alice in Borderland.

En la temporada anterior, Arisu (Kento Yamazaki) y Usagi (Tao Tsuchiya) completaron todos los juegos y lograron regresar al mundo real. Desde entonces, se han casado y han forjado una vida feliz juntos. Aunque sus recuerdos de la frontera han sido borrados, los experimentan fugazmente en sueños y alucinaciones. Un día, Usagi desaparece repentinamente, guiada por el investigador del más allá Ryuji (Kento Kaku). Simultáneamente, a la desaparición de Usagi, Banda (Hayato Isomura) le entrega a Arisu la última carta: el Joker.

¿Cuál es la historia de Alice in Borderland?

La historia del ‘manga’ nos cuenta las aventuras de Ryōhei Arisu, cuyo nombre se pronuncia igual que Alice en japonés, un estudiante de secundaria aburrido con su intolerable vida cotidiana. Una noche, él se reúne con sus «malos» amigos Karube y Chōta para pasar el rato en la ciudad. Sin embargo, la ciudad se cubre de repente con fuegos artificiales gigantes. Cuando vuelve a sus sentidos, Ryōhei se da cuenta de que no hay nadie más alrededor. Al encontrarse en un mundo diferente, Ryōhei, Karube y Chōta se ven obligados a participar en juegos de supervivencia. Los tres luchan por vivir, así como por encontrar un camino de regreso a su propio mundo.

Fuente: Netflix