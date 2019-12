Netflix recibirá una segunda serie animada de He-Man

A lo largo de 2019 se ha hablado bastante de Masters of the Universe. No solo ya se sabe quién dará vida al príncipe de Eternia en la próxima adaptación cinematográfica de la franquicia, proyecto que ha estado en producción por varios años, sino que se anunció una nueva serie animada para Netflix. Titulada Masters of the Universe: Revelation, esta serie ‘anime’ será producida por Kevin Smith. Por el momento se desconoce su fecha de estreno.

Sin embargo, resulta que esta no será la única serie animada basada en la franquicia de juguetes que arribará al servicio de streaming. ¿O acaso son demasiadas series para su gusto?

Según reporta el medio Deadline, Mattel Television y Netflix están colaborando en la producción de otra serie animada. Esta se llamará He-Man and the Masters of the Universe y, a diferencia del ‘anime’ producido por Kevin Smith, esta será una serie CGI. En lo que respecta a trama, lo único que se sabe es que será una reimaginación de la serie original.

Mattel Television y Netflix también han compartido dos afiches de la serie:





Por el momento se desconoce la fecha de estreno de He-Man and the Masters of the Universe. Existe la posibilidad de que se estrene en 2020, pero lo más probable llegue en 2021.

Vía: Deadline