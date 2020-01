Ni One Piece se salva: otra serie en acción real para Netflix

A pesar de que apenas está comenzando, Netflix ya es infame entre los fanáticos del ‘manga’ y el ‘anime’ por sus adaptaciones de algunas de las obras más conocidas del país del sol naciente. Como si el fracaso crítico de la más reciente película Death Note no fuera suficiente, las recientes decepciones alrededor de la película de Full Metal Alchemist y la serie en acción real de Mob Psycho 100 —las cuales no fueron producidas por Netflix, pero sí distribuidas— no han motivado a los fanáticos a dar el beneficio de la duda a nuevas interpretaciones de clásicos japoneses. Sin embargo, parece que la compañía está decidida a continuar por este camino.

La próxima de estas adaptaciones en acción será Cowboy Bepop, que está siendo producida por Tomorrow Studios. Aunque no sea un ‘anime’ en el sentido estricto de la palabra, tampoco ha de olvidarse la anunciada reimaginación en acción real de Avatar: El último maestro del aire. Por el momento, ninguna de estas series tiene fecha de estreno.

Sin embargo, estas no son las únicas series con actores reales están en producción para Netflix. Esto se debe a que la compañía recientemente anunció que está trabajando en una serie en acción real basada en uno de los ‘manganime’ más populares de la historia: One Piece. El anuncio fue hecho por Eiichiro Oda, autor del ‘manga’, por medio de una simpática carta.

Oda-sensei supervisará la serie con actores reales #OnePiece de Steven Maeda y Matt Owens. @NetflixLAT pic.twitter.com/tJCdhANUY2 — onepiecenetflix (@onepiecenetflix) January 29, 2020

Aunque los fanáticos de One Piece tienen buenas razones para asustarse, dados los antecedentes mencionados, hay un consuelo: el mismísimo Oda ejercerá como productor ejecutivo junto con Steven Maeda (Los expedientes secretos X, Lost, CSI: Miami) y Matt Owens (Luke Cage, The Defenders, Agents of S.H.I.E.L.D.). Esperemos que la serie tenga el presupuesto suficiente para que los poderes de goma de Luffy no luzcan ridículos.

La serie en acción real de One Piece aún no tiene una fecha de estreno aproximada ni un elenco definido de actores. También será producida por Tomorrow Studios.

