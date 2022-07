Nintendo adquiriría Dynamo Pictures y planearía renombrarla en Nintendo Pictures

Nintendo ha revelado sus planes de adquirir Dynamo Pictures, una compañía japonesa enfocada en la producción de contenido visual. Como películas animadas por computador, animación, juegos y televisión, así como captura de movimiento y distribución de video.

La adquisición de la Gran N cerraría el próximo 3 de octubre de 2022, fecha en la que Nintendo espera cambiar el nombre de la productora a Nintendo Pictures Co., Ltd., con el objetivo de enfocarse en el desarrollo de contenido visual utilizando las propiedades intelectuales de la compañía.

Dynamo Pictures también desarrolla contenido para realidad virtual. En el pasado han trabajado con Nintendo, ayudando a producir Metroid: Other M y los cortometrajes animados de Pikmin hace unos años. Por el momento no se ha especificado qué clase de contenido harán una vez sean propiedad de Nintendo. Podría ir desde comerciales a películas o nuevamente cortometrajes.

Nintendo no es una empresa conocida por sus grandes adquisiciones. Usualmente se enfocan en compañías pequeñas y con las que tienen lazos laborales. Hace unos meses, el pasado febrero, Nintendo adquirió SRD Co., Ltd.. Así mismo, tiempo atrás se hizo con Next Level Games, desarrolladores de los últimos juegos de Luigi’s Mansion y la serie Mario Strikers.

En cuanto a producciones cinematográficas, el próximo año Nintendo planea estrenar una película animada de Super Mario Bros. en conjunto con Illumination Entertainment y Universal Pictures. Quizás los futuros proyectos fílmicos sean realizados de manera independiente.

Fuente: Nintendo.co.jp

Vía: Nintendo Co., Ltd.