No te sueltes explicada – Qué es real y qué es falso en la película, análisis de ‘El Mal’ y su monstruo

Si ya vieron el nuevo filme protagonizado por Halle Berry y dirigido por el maestro del horror Alexandre Aja, es posible que hayan quedado un poco confundidos. Su historia es ambigua a propósito y por eso —independientemente de que les haya gustado o no— se presta para interesantes discusiones sobre lo que realmente pasó con esa familia en el bosque. Si ustedes también necesitan entender mejor la película No te sueltes (Never let go), los invitamos a leer este análisis a fondo en el que trato de dar explicación a sus eventos, descubrir si ‘El Mal’ que acecha a los protagonista es real y qué es una ilusión.

Sobra decir que este artículo tiene ‘spoilers’ y está enfocado a quienes ya vieron la película.

¿El Mal que acecha a los protagonistas de No te sueltes es real?

Casi desde el principio de la película se nos crea la duda sobre si realmente hay una fuerza maligna en el bosque. Solo la madre —interpretada por Halle Berry— puede verla y eso nos hace creer que puede estar mintiendo o sufriendo de una enfermedad mental como esquizofrenia. De hecho, las dudas sobre si El Mal existe o no es la principal fuente de conflicto en la película.

El giro en la trama —por describirlo de alguna forma— es que El Mal sí existe, tanto literalmente como metafóricamente. Aunque muchas de sus apariciones —incluso cuando los niños lo ven en la última parte de la película— pueden ser justificadas como alucinaciones o fantasías, la prueba está en la foto que se toma Sam durante el incendio. Esta revela claramente la mano de la criatura sobre su hombro en un momento en que no tenemos el punto de vista de ninguno de los personajes.

Aunque el hombre que se les acerca y que muere por una flecha de Sam es real, su hija no lo es. Ella es una representación creada después de que Sam vio su foto en la cartera del hombre que mató. Mediante ella, El Mal aprovechó su sentimiento de culpa y sus dudas respecto a su existencia para poseerlo.

Sí, hay una criatura acechando a la familia desde los bosques. Tiene la capacidad de cambiar de forma y mostrarse o no mostrarse según sea su deseo… ¿pero qué es?

¿Qué es el monstruo llamado El Mal en No te sueltes?

Esta es la pregunta más interesante, porque no es algo que revelen directamente en el desarrollo del filme, pero sí dan muchas pistas al respecto.

La madre —June— le dijo a sus hijos que El Mal se había apoderado de todo el mundo, causando que las personas se mataran entre sí y que ellos eran los únicos sobrevivientes de ese apocalipsis. Esto era una mentira. Si hay “un mal” que se apodera de la gente y la incita a matar, pero estaba solo dentro de ella.

La clave de esta revelación se da cuando Nolan la encierra en el invernadero para salvar a su perro. Ahí es cuando ella revela que “El Mal sí existe pero ella fue la que lo trajo”. En esa misma escena, los diálogos de la aparición de su madre (la abuela de los niños) revela otras dos cosas importantes: que su hija la mató envenenándola y que probablemente ella abusaba de June, golpeándola por cosas como sentarse en la silla que no debía.

También sabemos —gracias a una foto vista en el cofre que June tiene bajo llave— que la obligaban a usar la cuerda cuando era niña. Es ambiguo si sus padres lo hicieron porque tenían las mismas creencias sobre el mal o como una forma de controlarla para que no escapara de casa. Esta foto está al lado de una Biblia y la relación entre ambos objetos nos hace pensar que sus padres eran fanáticos cristianos. Eso explicaría por qué, a pesar de toda la parafernalia de protección, no hay elementos cristianos como cruces ni menciones a Dios o a Jesús, solo a la protección del hogar.

Tomando en cuenta todo lo que dicen en la película, lo que resulta ser mentira y lo que parece ser real, podemos crear una cronología sobre la vida de la madre que ayuda a entender qué está pasando en No te sueltes.

Cuando era niña, June vivía en la cabaña del bosque con sus padres y era víctima de abusos. También era amarrada a una cuerda, pero no sabemos si era para que no escapara o porque creían las historias sobre El Mal en el bosque.

Para poder escapar del abuso al que era sometida, June envenena a su madre y presumiblemente también a su padre. Esto hace que quede “poseída por El Mal”, el cual metafóricamente puede entenderse como un trauma por lo que tuvo que vivir o una enfermedad mental originada en ello.

Se va a vivir a la ciudad y —aparentemente— vive una vida libertina. Se hace tatuar una serpiente en la espalda y queda embarazada.

Eventualmente June asesina al padre de sus hijos. Es posible que él fuera violento o abusara de ella, lo que le hizo huir de nuevo a la cabaña en la que vivió en su infancia para dar a luz.

Debido a las experiencias de su infancia, June se convenció de que la casa podía protegerla a ella y sus hijos de El Mal que la había poseído. Pero les mintió sobre lo que había ocurrido exactamente.

El monstruo serpiente

La serpiente es el elemento simbólico más importante de No te sueltes y es clave para explicar tanto el simbolismo de la película como qué está pasando realmente en la historia.

No tengo que explicar a nadie que la serpiente ha sido usada como un símbolo del mal desde hace milenios, especialmente gracias a la historia de Adán y Eva en el libro del Génesis. La película incluso empieza diciéndo que “El Mal se le apareció por primera vez a la madre en forma de serpiente”.

Esto es muy significativo por el tatuaje de serpiente que lleva June en la espalda y cuya asociación visual es inescapable: La Madre es el mal. Ella es un monstruo. También podemos tener en cuenta que la dieta de carne de la familia durante los eventos de la película: ranas y ardillas, es la misma que las de las serpientes en bosques y pantanos.

Para proteger a sus hijos de esa fuerza maligna que ella misma trajo (o creó), inventó toda la mentira alrededor del fin del mundo. Es verdad que su hogar los protege, pero esta es en realidad una analogía sobre el amor y la unidad familiar protegiendolos: las maderas de la casa no tienen nada especial.

Otra metáfora que funciona con la imagen de la serpiente es la del cambio de piel. Al principio de la película encuentran una y representa la capacidad del mal para alterar su imagen.

El final explicado

Aunque El Mal que surgió de la madre muere cuando Nolan se encierra con el monstruo serpiente en la casa, no es completamente eliminado porque en la película No te sueltes, este no pasa de un cuerpo a otro: se reproduce.

Cuando poseé a Sam, lo que hace es arrojar una criatura que se mete en su cuerpo, pero mientras este se encuentra poseído, El Mal que surgió de su Madre persigue a Nolan. Son dos entidades diferentes. Eso significa que cuando abandonan el bosque en el helicóptero al final de la película, Sam sigue poseído. La frase “soy su favorito” demuestra esto.

Simbólicamente, esto significa que el trauma no se puede dejar atrás tan fácilmente o que Sam heredó la enfermedad mental de su madre. Aquí finalmente puedo explicar el nombre de la película: el lema No te sueltes (Never let go en inglés) puede ser interpretado como una práctica tóxica de aferrarse a los errores del pasado, dejando que sus traumas pululan y afecten incluso a la siguiente generación.

Esperamos que este análisis a fondo sobre qué es El Mal, si es real en la película No te sueltes (Never Let Go) y la explicación de su simbolismo les haya resultado interesante.