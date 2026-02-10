Cine y TV

Nuevas imágenes de la serie en acción real del no tan amigable vecino Spider-Noir con Nicolas Cage

El hombre de negro.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Una de las mejores partes de la película animada de Spider-Man: Un nuevo universo fue la elección de Nicolas Cage como Spider-Man Noir. En la serie individual en acción real para Prime Video protagonizada también por Cage, el actor interpreta no a una variante de Peter Parker sino a Ben Reilly, quien es un clon de Parker creado para ser su rival, pero que en cambio se convierte en un amigo cercano. La serie de Spider-Noir nos presenta otro universo en la Nueva York de los treinta, donde conocidos villanos y aliados del arácnido hacen igualmente aparición. Esquire revela siete nuevas imágenes de la serie Spider-Noir.

El pasado mes de diciembre, Amazon reveló las primeras imágenes y pósteres –tanto a color como en blanco y negro– de la serie Spider-Noir. Entre las nuevas imágenes vemos cuatro de Nicolas Cage como Ben Reilly/Spider-Noir, y otras estrellas secundarias como Lamorne Morris, Li Jun Li y Karen Rodriguez. La serie aún no tiene fecha de estreno, pero llegará en el segundo trimestre del año. Hay versiones en blanco y negro disponibles ya que Spider-Noir vendrá en dicho formato, además de a color.

El reportaje revela que Jack Huston, famoso por sus papeles en Kill Your Darlings y American Hustle, antagonizará la serie como Sandman. Los fans del trepamuros ya han visto a Sandman encarnado por Thomas Haden Church en Spider-Man 3 y Spider-Man: Sin camino a casa. También se ha confirmado que Brendan Gleeson interpretará a Silvermane, un infame jefe mafioso neoyorquino en el canon de Marvel. El Spider-Noir de Cage probablemente se enfrentará a ambos villanos en la serie.

Red de amigos

Rápidos y furiosos 11 ya tiene título oficial y fecha de estreno
Cesar Nuñez
