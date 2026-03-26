Nuevo afiche de Super Mario Galaxy: la película confirma la presencia de otro personaje de Nintendo, ¿Habrá película de Smash Bros.?

A tan solo unos días de su estreno, un nuevo material promocional de la próxima aventura cinematográfica de Mario, Luigi y Peach acaba de soltar una tremenda bomba sobre la comunidad de fans. El nuevo afiche de Super Mario Galaxy: la película nos muestra que un personaje de Nintendo que no solemos relacionar con los juegos de Mario —aunque ha compartido el escenario con los mismos personajes en la serie Smash Bros.? a a aparecer en esta película.

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El afiche en cuestión —compartido en las cuentas oficiales del filme en redes sociales— muestra que nuestro querido Fox McCloud de la serie de juegos Star Fox aparecerá en Super Mario Galaxy: la película. Aunque esto se había rumoreado antes, pocos lo habían creído hasta ahora que por fin tenemos la confirmación.

Pueden ver este afiche a continuación. Este muestra a Fox frente a su Airwing (la nave que maneja en los juegos de Star Fox) y acompañado por un Ukiki, los simios enemigos que aparecieron por primera vez en Super Mario World 2: Yoshi’s Island y que son muy fanáticos de comer sandías para dispararnos las semillas. Viendo sus mejillas en el poster, parece que está listo para hacer precisamente eso.

Aunque la primera película de Super Mario Bros. ya contaba con la presencia de personajes de Nintendo con sus propias series como Donkey Kong, estos gorilas están mucho más asociados con el universo de Mario. En el caso de Star Fox, las series solo se cruzan en cameos especiales y en la serie de juegos de combate Super Smash Bros. La revelación de este afiche ha hecho que surjan rumores de que la próxima película de Mario podría ser Super Smash Bros. y que podríamos ver cameos de otros personajes de Nintendo como Samus, Link o los niños calamar de Splatoon.

Estas son solo conjeturas y de momento no hay nada oficial que diga que será así, pero que personajes como Fox tengan apariciones en estas película tiene más sentido si Nintendo está planeando hacer un gran evento ‘crossover’ con sus más reconocidos personajes en el futuro. Otros, más optimistas, quieren creer que es una forma de hacer más conocido este personaje y así lograr que el próximo juego de Star Fox —que no ha sido confirmado— sea más exitoso.

Por lo pronto, ya hay algunos fanáticos enojados porque Nintendo reveló la presencia de Fox en la película mediante un afiche en lugar de hacer que fuera una sorpresa que descubriéramos al ver el filme en los cines.

Super Mario Galaxy: la película se estrenará en los cines de Colombia, Latinoamérica y el resto del mundo el miércoles 1 de abril de 2026.