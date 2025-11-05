Aquí tienen el nuevo tráiler en español de la película Five Nights at Freddy’s 2

Falta menos de un mes para el estreno de esta secuela y la fanaticada está ansiosa por información y nuevos detalles. Vamos a ver qué secretos logran descubrir en el nuevo tráiler de la película Five Nights at Freddy’s 2 con el doblaje oficial al español de Latinoamérica, el cual se centra en la historia y en mostrar un poco más de los animatrónicos «de juguete» y al aterrador Mangle.

A continuación pueden ver el tráiler en español latino como les prometimos. Si prefieren ver la versión con las voces originales en inglés y subtítulos en español, sigan este enlace.

Por lo visto en este avance, la trama se centrará en los secretos que William Afton dejó tras su muerte y que están relacionados con las versiones «de juguete» de los animatrónicos asesinos. Por alguna razón Abby, la hermana de Mike, siente la necesidad de volver a la pizzería abandonada y los robots la abandonan para comenzar una masacre en el pueblo. Además de Freddy, Chica y Bonnie ‘Toy’ tendremos en acción a Balloon Boy y Mangle.

Otros personajes que vemos en el tráiler en español de Five Night at Freddy’s 2 son Mike (Josh Hutcherson), Vanessa (Elizabeth Lail), Abby (Piper Rubio) y por supuesto William Afton (Matthew Lillard) que regresan de la primera película.

FNAF 2 se estrenará en los cines de Colombia y el resto de Latinoamérica jueves 4 de diciembre de 2025. Aunque tenemos que aceptar que la primera película no nos gustó mucho, creemos que esta secuela tiene el potencial para ser mucho mejor.