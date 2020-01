Tal como dijimos hace algunas semanas, Los Nuevos Mutantes sigue con vida. Esta película, cuyo estreno estaba programado para abril de 2018 y ha sido aplazada una y otra vez, finalmente tiene un nuevo tráiler que nos deja ver más sobre sus personajes y trama.

Esta es la historia de un grupo de jóvenes mutantes que son recluidos contra su voluntad en un hospital, pero es claro que no se trata de una institución médica normal. Eventos extraños ocurren alrededor de los protagonistas. Según parece, ese lugar toma los peores miedos de sus habitantes y los hace realidad.

La protagonista es Danielle Moonstar (Blu Hunt), una joven con poderes psíquicos que es recluida junto a otros jóvenes mutantes. La acompañan Rahne ‘Wolfsbane’ Sinclair (Maisie Williams, de Game of Thrones), que puede transformarse en lobo; Illyana ‘Magik’ Rasputin (Anna Taylor-Joy, de La Bruja) , la poderosa hechicera hermana de Colossus; y Sam ‘Cannonball’ Guthrie (Charlie Heaton, de Stranger Things), que puede arrojarse con la fuerza de un jet.

Acompañado por Another Brick in the Wall, de Pink Floyd, este tráiler deja claro que Los Nuevos Mutantes es más un filme de terror que uno de superhéroes. Es posible que sea un buen ejemplo de la forma en que este tipo de personajes no tienen por qué encasillarse en historias de acción y aventura.

Aunque no tiene fecha de estreno, el video promete que Los Nuevos Mutantes llegará pronto a cines. Esto va en contra de los rumores que decían que iba a ser estrenada directamente en una plataforma de ‘streaming’ como Hulu o Disney+.

Fuente: canal oficial de 20th Century Fox LA en YouTube