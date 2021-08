Hace algunos meses pudimos ver el primer tráiler de Venom: Carnage liberado, la secuela del sorprendente éxito de 2018. Ahora, gracias a un nuevo tráiler, podemos observar con más detalle a los villanos y descubrir cómo ha evolucionado la relación entre Eddie Brock y su simbionte.

Como ya sabíamos, Venom: Carnage liberado (Venom: Let there be Carnage) narrará el enfrentamiento entre los simbiontes Venom y Carnage. Este último estará en el cuerpo de Cletus Cassidy, un asesino en serie interpretado por Woody Harrelson que busca a Eddie Brock inicialmente para que «cuente la historia de su vida». Él no será el único villano de este filme. También podemos ver un par de escenas con Naomi Harris (Skyfall, Rampage, 28 días después) como Shriek.

Otro personaje que vemos de regreso es Anne Weting, de nuevo interpretada por Michelle Williams. El anterior amor de Eddie Brock se encuentra comprometida con otro hombre y eso creará algo de caos entre el personaje de Tom Hardy y su simbionte, que no deja de considerarlo un perdedor.

Con este tráiler también llega la fecha oficial de estreno de Venom: Carnage liberado en Colombia y Latinoamérica: podremos verla en cines a partir del jueves 16 de septiembre de 2021. Recuerden que es parte de un ‘universo cinematográfico’ de villanos de Spider-Man al que también pertenece Morbius, que será estrenada en enero de 2022, y una película de Kraven el cazador, protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, que veríamos a comienzos de 2023.

Fuente: canal oficial de Sony Pictures México en YouTube