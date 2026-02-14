Cine y TV

Nuevos pósteres oficiales de Super Mario Galaxy: La película, un universo de referencias

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El material promocional de Super Mario Galaxy: La película no se ha inmutado en presentar toda clase de guiños al universo de Super Mario, por lo que entendemos que esta no es solo una película basada en los juegos originales para Wii. Universal Pictures liberó una serie de pósteres de la próxima película animada, donde vemos a los principales personajes de Super Mario Galaxy: La película. Por supuesto estos pasan por Mario, Luigi, Bowser, Peach, Rosalina, Bowser Jr. y Yoshi, así como las formas bebés de los hermanos fontaneros.

Super Mario Galaxy pósteres
Aunque su título es Super Mario Galaxy y presenta a Rosalina además de los Lumas, la próxima película animada de Super Mario es un festín de referencias a toda la franquicia. Esto incluye a Tostarena y el Tiranosaurio Rex de Super Mario Odyssey; a Yoshi, Baby Mario y Baby Luigi, que debutaron en Super Mario World y Yoshi’s Island; a Wonder Bowser Jr. de Super Mario Bros. Wonder; o las Piantas habitantes de Isla Delfino. Esto tan solo por lo visto en los últimos avances revelados por Universal Pictures y Nintendo, pues existen muchas más sorpresas a ser reveladas cuando se estrene la esperada secuela.

Si bien en Yoshí’s Island, Baby Mario y Baby Luigi son llevados por la cigüeña a casa de sus padres antes de ser interceptados por Kamek e iniciar la aventura de los Yoshis, es posible que en esta película su aparición tenga que ver con alguna transformación que sufren las versiones adultas de Mario y Luigi. Ambas versiones, adultas y bebés, se han encontrado al mismo tiempo en juegos deportivos y de carreras, pero la explicación más lógica como la del RPG de AlphaDream, Mario & Luigi: Partners in Time, vincularía viajes en el tiempo.

Gracias a McDonald’s, también conocimos las figuras coleccionables y juguetes de Super Mario Galaxy: La película que llegarán con la Cajita Feliz. La película se estrena el 1ro de abril.

🌌

Super Mario Universe

