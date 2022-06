El tercer episodio o parte 3 de la serie Obi-Wan Kenobi fue bastante irregular. El potencial que vimos en los dos primeros episodios no se ha materializado y el esperado encuentro entre el protagonista y su antiguo discípulo no fue tan emocionante como esperábamos. Afortunadamente, la serie apenas va por la mitad. Todavía hay tiempo de sobra para mejorar.

Este análisis contiene ‘spoilers’ del episodio o parte 3 de la serie de Star Wars Obi-Wan Kenobi.

Los años te han vuelto debil, Obi-Wan

La mayor parte de este episodio está dedicada a demostrar lo incapaz que se ha vuelto el maestro Jedi. Aunque en el capítulo anterior lo vimos sortear combates y persecuciones con algo de habilidad, aquí lo vemos tomar decisiones apresuradas, actuar de forma paranoica y cometiendo muchos errores. Llamar a Leia por su nombre cuando estaban fingiendo ser otras personas es absolutamente imperdonable.

Eso no es necesariamente algo malo. Ya sabíamos que esta serie iba a ser sobre un hombre que ha perdido su razón de ser y que eventualmente volverá a ser el astuto guerrero que admiramos. El problema es que se contradice a sí misma sobre quién es y qué puede hacer Obi-Wan en este momento de su vida.

Al menos esto permite que Leia pueda brillar. Criticamos su actuación en los anteriores episodios, pero aquí se le ve mucho más cómoda en su personaje y la forma en que toma la iniciativa ante los errores y dudas del “adulto responsable” es realmente divertida.

Otro elemento muy bien manejado y que encaja bien en la historia es la forma en que Obi-Wan está descubriendo la forma en que las personas buenas de la Galaxia y sus viejos compañeros siguen luchando contra el Imperio cuando él lo dio todo por perdido.

El aprendiz se convierte en maestro

La verdadera decepción del episodio o parte 3 fue el esperado reencuentro entre Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker, ahora convertido en Darth Vader. La secuencia no resultó tan emocionante como esperábamos. Vemos al Lord Sith usando su poder para acabar con la vida de inocentes y atraer a su viejo maestro, pero resulta poco impactante después de ver lo que es capaz de hacer en Rogue One: una historia de Star Wars y en Jedi: Fallen Order.

El combate entre ambos no está mal. Es claro que Obi-Wan no está en su mejor momento y Vader no necesita esforzarse para llevar el control de la pelea. El problema es todo lo que viene antes y después de ella.

Los dos episodios anteriores demostraron grandes problemas de edición que hicieron ridícula la persecución de Leia en el bosque y el escape por los techos de Daiyu. Aquí pasa algo similar. No parece haber una coherencia espacial y los personajes casi se “teletransportan” de un lugar a otro sin que los veamos llegar. La forma en que Obi-Wan trata de huir de Vader no tiene sentido y cuando finalmente están uno frente al otro no sentimos el peso emocional de todo lo que ha ocurrido con estos personajes. Cuando el combate finalmente termina, resulta algo forzada la forma en que Vader prácticamente permite que su rival sea rescatado.

Tensión en el Inquisitorium

Reva, la ‘Tercera Hermana’ interpretada por Moses Ingram, sigue siendo otro de los grandes puntos a favor de esta serie. La muerte del Gran Inquisidor —si es que en verdad murió, porque esto rompería el canon y tenemos nuestras dudas— causó que tanto ella como el Quinto Hermano empiecen a “competir” por la posición, pero sigue siendo claro que ella busca algo más que “cree que merece” y Vader sabe qué es.

No parece haber dudas respecto a que ella es una de las aprendices que vemos escapar del ataque al Templo Jedi de Coruscant a comienzos del primer episodio, pero todavía no sabemos realmente cuál es su objetivo. Las teorías de que es una hija perdida de Obi-Wan persisten con fuerza y ahora hay quienes creen que es una infiltrada de los Rebeldes. Parece improbable, pero todavía no descartamos nada.

Aprovechamos que estamos hablando de este personaje para unirnos a Ewan McGregor y rechazar tajantemente los ataque racistas que está recibiendo la actriz. Hay un grupo de fanáticos de Star Wars verdaderamente despreciables que siguen usando la saga para propagar odio y no tienen lugar alguno en la comunidad.

Referencias a Star Wars y huevos de pascua en el episodio (parte) 3 de la serie Obi-Wan Kenobi

El lugar en el que vemos a Darth Vader al comienzo del episodio 3, cuando habla con la Tercera Hermana, es su castillo en Mustafar. Ya lo habíamos visto en Rogue One, múltiples cómics e incluso en el especial Historias Aterradoras de Lego Star Wars .

. Cuando Obi-Wan y Leia llegan a Mapuzo, podemos ver un droide R5 en el fondo que recuerda mucho a nuestro querido Chopper de Star Wars Rebels, pero probablemente no es él.

En caso de que no lo hayan podido ver bien, el Jedi que Obi-Wan “imagina” en la distancia es Anakin, interpretado de nuevo por Hayden Christensen.

El lugar en que se reúnen los los inquisidores y que parece una estructura emergiendo del mar es la Fortaleza del Inquisitorius. Los jugadores de Star Wars Jedi: Fallen Order la conocen muy bien.

El Jedi mencionado por Obi-Wan y que Tala Durith confirma que está ayudando a ‘el camino’ es Quinlan Vos, un viejo conocido de La guerra de los clones y una gran cantidad de cómics descanonizados. Los fanáticos del personaje seguramente estarán felices de descubrir que se encuentra con vida y activo.

Como dijimos antes en este análisis, el episodio o parte 3 nos decepcionó un poco, pero seguimos disfrutando mucho de Obi-Wan Kenobi, sobre todo gracias a las actuaciones de Ewan McGregor y Moses Ingram. Sigan pendientes de GamerFocus para que puedan leer nuestros análisis de los siguientes episodios de la serie.