Los primeros episodios de la serie Obi-Wan Kenobi en Disney+, parte 1 y parte 2, finalmente nos mostraron una parte de la historia de Star Wars que siempre quisimos ver y esperamos por mucho tiempo. No exageramos. Ha pasado casi una década desde que anunciaron los ‘spin-off’ de la saga y la historia de Obi-Wan entre La venganza de los Sith y Una nueva esperanza se convirtió en una de las más opcionadas para hacerse realidad.

Ahora que esta historia finalmente ha comenzado, debemos decir que estamos muy satisfechos con lo que hemos visto. Temíamos que la trama de esta miniserie iba a quedarse en los lugares comunes de la saga por temor a alterar el canon, pero vemos que —aunque lo respeta— Obi-Wan Kenobi sí parece interesada en “agitar las cosas” con personajes como Leia y Reva, la Tercera Hermana. Ya veremos cómo resulta todo.

Este análisis contiene ‘spoilers’ de los primeros episodios (parte 1 y parte 2) de la serie de Disney+ Obi-Wan Kenobi

Viejo y maltratado

El Obi-Wan que vemos aquí no es el hombre astuto y siempre optimista que recordamos de La guerra de los clones. Se ha vuelto solitario y amargado, pero sobre todo ha dejado atrás todo lo que impulsa a un Jedi. En el primer episodio vemos cómo se niega a ayudar a uno de los suyos, a un compañero de trabajo maltratado por su jefe e inicialmente dice que no va a rescatar a Leia. Esto es importante porque los Inquisidores describen a los Jedi como personas “incapaces de no ser compasivos”.

Pero hay una contradicción en el personaje, un lado que se aferra a su deber. Le dice a Owen que Luke debe ser entrenado y sigue deseando la guía de Qui-Gon Jinn, ya que el maestro Yoda le encargó entrenar una forma de contactarlo de nuevo.

Podemos suponer que Obi-Wan está rechazando su impulso de ayudar a los demás por el bien de Luke. Porque no quiere llamar la atención y causar que el hijo de Anakin sea descubierto. ¿Pero está bien dejar que otros sufran por ello? La filosofía Jedi nunca nos ha convencido por completo. En nuestros artículos sobre el regreso de Luke Skywalker y la comparación que hicimos de él con Cal Kestis hablamos a fondo sobre lo problemática que resulta la Orden. Obi-Wan, como fiel seguidor que es de las enseñanzas de Yoda, parece haber caído irremediablemente en sus trampas ideológicas.

Pero el Obi-Wan Kenobi de los episodios 1 y 2 de la serie también es diferente al personaje interpretado por Sir Alec Guinness en la película original. Incluso al que vemos enfrentando a Maul en Star Wars Rebels. Creemos que los eventos de esta serie harán que el hombre “viejo y maltratado” que vio Leia se convierta de nuevo en el Jedi hábil, compasivo y con una nueva esperanza en el futuro.

La princesa de Alderaan

La niña que interpreta a Leia definitivamente no es la mejor actriz del mundo, la escena de su persecución es terrible y la forma en que es retratada —la típica princesa aventurera que aborrece la elegancia de su mundo y sueña con irse de aventuras— es un cliché. Pero verla fue una sorpresa agradable.

Esto, por supuesto, ha dado pie a una discusión sobre el canon de la saga. En el icónico mensaje de la película original se da a entender que Leia no conocía personalmente a Obi-Wan Kenobi. ¿Cómo se explica esto entonces? Pues bien, él se presenta ante ella como ‘Ben’ y es posible que no le revele su verdadera identidad. Ya veremos si hay una explicación más profunda más adelante.

Y ya que hablamos de ella, también resulta agradable ver más de Alderaan. Conocemos bien este planeta gracias a las novelas, cómics y episodios de las series animadas, pero es la primera vez que podemos ver tanto de él en acción real. La escena que vemos al final de La venganza de los Sith es de solo unos pocos segundos.

¿Quién es Reva, la Tercera Hermana de los Inquisidores?

Los episodios 1 y 2 de la serie Obi-Wan Kenobi son realmente importantes para los fanáticos de los Inquisidores. Vemos por primera vez a la Cuarta Hermana (no a la impostora que aparece en los cómics) y se nos presenta la posibilidad de que el Gran Inquisidor haya muerto y el que conocemos de las series animadas y cómics sea un reemplazo, aunque lo más probable es que simplemente esté herido.

Lo que nos causa verdadera intriga es la Tercera Hermana, que parece guardar un gran secreto. Es la única miembro del Inquisitorium a la que sus compañeros se refieren ocasionalmente por su nombre, Reva, en lugar de su título. También parece cercana a Darth Vader y conoce su verdadera identidad como Anakin Skywalker. Tampoco se explica la razón de su obsesión por Obi-Wan, la cual la llevó a traicionar y atacar a su maestro.

Las teorías entre los fanáticos abundan. La más popular es que Reva podría ser hija de Obi-Wan Kenobi y su odio se debe a que su padre la abandonó. Esto no resulta imposible, pues la fidelidad del Jedi a su Orden bien podría haberlo hecho abandonar a algún viejo amor. También sabemos que él definitivamente es capaz de enamorarse. No olvidemos relación con la Duquesa Satine Kryze de Mandalore en La guerra de los clones.

Otras teorías dicen que Reva es una de las niñas supervivientes de la Orden 66 que vemos al comienzo de la parte 1 y que su odio se debe al fracaso del Maestro Jedi a la hora de protegerla a ella y sus compañeros. Por último, hay quienes buscan una relación entre su nombre y el del legendario Revan.

¿Qué creen ustedes?

Referencias a Star Wars y huevos de pascua en los episodios (partes) 1 y 2 de la serie Obi-Wan Kenobi

Nari, el Jedi perseguido por los Inquisidores en Tatooine, es interpretado por Benny Safdie. Él es codirector de películas como Good Time y la excelente Diamantes en bruto, protagonizada por Adam Sandler.

La bestia de la que Obi-Wan y otros trabajadores están sacando carne parece ser un dragón krayt. Pero luce diferente a otros de su especie y su forma sugiere la capacidad de volar. Esta podría ser una referencia al libro Star Wars: Mitos y fábulas de la galaxia. En este, los moradores de las arenas cuentan como el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi acabó con un dragón krayt volador, pero es solo una leyenda.

Anchorhead, el pueblo de Tatooine en el que Obi-Wan tiene su eopie, es mencionado originalmente por Luke en Una nueva esperanza.

El juguete T-16 skyhopper que Ben compra para Luke puede ser el mismo que tiene Luke en Una nueva esperanza o al menos uno del mismo modelo.

Los hologramas de Nari y Obi-Wan que los inquisidores usan para identificarlos como fugitivos son del mismo tipo que hemos visto en The Mandalorian.

C3-PO tiene un cameo en la fiesta de Bail Organa en Alderaan, aunque lo más probable es que no fuera interpretado por Anthony Daniels.

La Jakobestia mencionada por Leia es una criatura de la guía Amanecer de la rebelión para el juego de rol de Star Wars. Plesko Marno usa la piel de una de ellas en El ascenso de Skywalker .

. Vect Nokru, el cazarrecompensas que secuestra a Leia, es interpretado por Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers.

Obi-Wan tiene dos sables de luz enterrados en la arena, uno es el suyo y el otro es el de Anakin. Esto resulta interesante porque, al final de El ascenso de Skywalker, Rey regresa el sable de Anakin a las mismas arenas de Tatooine.

El ‘veterano de guerra’ que pide limosna en Daiyu es apropiadamente interpretado por Temuera Morrison.

Theta Grig, la joven que le ofrece especia a Obi-Wan, es interpretada por Esther Rose McGregor, la hija del protagonista en la vida real. Uno de los tipos de especia que le ofrece es “pura de Kessel”. Kessel es un planeta que conocemos bien gracias a Han Solo.

Sigan pendientes de GamerFocus, pues continuaremos publicando análisis de todos los episodios de la serie Obi-Wan Kenobi después del estreno de cada uno en Disney+.