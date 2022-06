Con la emisión del episodio o parte 6, la serie de Obi-Wan Kenobi en Disney+ ha llegado a su final. Aunque no podemos negar que tuvo momentos emocionantes, como la pelea final contra Darth Vader, y que la mayoría de sus personajes nos agradaron, la experiencia fue agridulce. Fue una serie con muchos problemas de edición, guion y dirección y su aporte al universo Star Wars no fue muy valioso que digamos.

Este análisis contiene ‘spoilers’ del episodio o parte 6 de la serie de Star Wars Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan contra Darth Vader, round 3

La esencia de este nuevo enfrentamiento entre estos dos viejos amigos es mostrar, tal como dice Darth Vader, que “Obi-Wan ha recuperado su fuerza”. Esta es la razón de ser de la serie: enseñarnos cómo este personaje pasó de ser una persona que lo perdió todo, incluyendo la esperanza, a volver a ser el Jedi sabio que conocimos en la trilogía original.

Este es un problema creado por esta misma serie. Antes de ella, nada en el canon de Star Wars sugería que este personaje había enfrentado dudas sobre el futuro durante su estadía en Tatooine vigilando a Luke. Pero los fanáticos siempre se preguntaron qué aventuras podría haber vivido durante esos 19 años. Bien, esperamos que estén satisfechos.

Cuando Obi-Wan se enfrentó a Vader en el episodio 3, fue derrotado muy fácilmente. Es gracias a sus aventuras al lado de Leia y los miembros de El Camino que recupera la esperanza en el futuro y, con ello, su poder en la Fuerza. Sí, el guerrero que recupera la fe junto a sus habilidades es un gran cliché, pero el combate es suficientemente emocionante.

Es en este episodio que se encuentra el punto álgido de la serie, cuando Obi-Wan logra romper el casco de Vader y reconoce el rostro deformado de su amigo. Es un momento realmente emocional en el que el protagonista finalmente acepta que Anakin se ha ido y solo queda ‘Darth’. Lo extraño entonces es que no haya aprovechado a eliminarlo. Sabemos que finalmente Vader se redime al final de su vida, pero Obi-Wan no ve esto y en el futuro le insiste a Luke la necesidad de matar a su padre. Esto es algo que el canon de Star Wars nunca ha logrado reconciliar.

Otro problema con este momento es la forma en que se llega a él. Que Darth Vader haya dejado escapar al los miembros de El Camino para seguir a Obi-Wan tiene sentido para reflejar su obsesión con derrotarlo. Pero ignora las capacidades del Imperio y su tecnología. ¿Qué le impedía a Vader seguirlo solo en su propia nave? ¿Lanzar algunos Tie Fighters para que no perdieran su otro objetivo? Durante todos sus capítulos, esta serie nos pide que ignoremos muchas cosas que sabemos sobre Star Wars para que su desarrollo tenga lógica.

La venganza de Reva

En el episodio anterior finalmente conocimos los verdaderos objetivos de la Tercera Hermana. También vimos cómo fracasó en su búsqueda de venganza mientras yacía moribunda en Jabiim. Parece que los Inquisidores tienen una gran resistencia a morir atravesados por un sable de luz, porque sobrevivió a esta grave herida de forma similar a la que lo hizo el Gran Inquisidor. Tanto héroes como villanos de Star Wars tienen que aprender a rematar a sus enemigos para asegurarse de que no se levantarán de nuevo. Esto viene pasando desde los tiempos de Darth Maul.

Su búsqueda de Luke en el episodio o parte 6 de Obi-Wan Kenobi no tiene tanto sentido. No hay nada en el mensaje de Bail Organa que revele quiénes son realmente los niños o qué ventaja podría obtener si mataba a Luke. Aún así, lo importante es que, a pesar de las atrocidades que cometió como inquisidora del Imperio, no fue capaz de matar a un niño como sí lo hizo Anakin, permitiéndole comenzar su camino de redención. Nos alegra mucho que este personaje no haya muerto, pues es fascinante y nos gustaría ver más de ella. Tal vez no en series, pero sí en cómics, novelas y tal vez un videojuego.

La Tercera Hermana fue uno de nuestros personajes favoritos de esta serie, sobre todo gracias a la excelente actuación de Moses Ingram, pero el guión le hizo caer muchas veces en lugares comunes.

Fantasmas de la Fuerza

Al final de La venganza de los Sith, Yoda le encargó a Obi-Wan tratar de contactar el espíritu de su fallecido maestro Qui-Gon Jinn a través de la Fuerza. En la serie vemos que el protagonista lo ha intentado sin éxito durante una década. Cuando finalmente vemos el esperado cameo de Liam Neeson al final del episodio 6, descubrimos que “todavía no estaba listo para verlo”. Esto encaja con la idea de que su pérdida de fe en el futuro estaba afectando su vínculo con la Fuerza. Pudo recuperarla gracias a Leia y El Camino y eso le ayudó tanto a derrotar a Vader como ver finalmente el espíritu de su maestro.

De acuerdo al canon de Star Wars, Qui-Gonn Jinn es el primer Jedi en preservar su conciencia tras la muerte, algo que aprendió de una misteriosa chamán y cuya sabiduría luego compartió con Yoda y su Padawan.

Conclusiones

Como dijimos inicialmente, la serie de Obi-Wan Kenobi dejó un sabor agridulce en nosotros, no solo la parte 6, sino en general. Creemos que esta historia se hubiera beneficiado de ser más corta y concisa, tal vez de cuatro episodios o incluso ser una película. Como fue presentada, no pudimos evitar sentirnos aburridos durante escenas de obvio relleno que se dedicaban a repetir una y otra vez lo que ya sabíamos. Es una lástima porque este tiempo extra pudo haberse aprovechado para desarrollar personajes como Haja. El personaje de Kumail Najiani demostró ser muy divertido en el episodio 2, pero luego pasó a un tercer plano.

La serie también tuvo una gran cantidad de problemas de dirección y edición. El manejo del tiempo siempre fue brusco y causaba que nunca comprendieramos bien la situación de los personajes. La falta de elipsis narrativas hacía que algunos parecieran “teletransportarse” de un punto a otro. Esto ocurrió varias veces a lo largo de los episodios, pero un buen ejemplo en el último es la aparición de Reva en Tatooine. ¿Era necesario que explicaran cómo llegó tan rápido allí? No, pero una corta escena que la mostrara arrastrándose a una nave y explicando que ese planeta se encontraba muy cerca viajando por el hiperespacio hubiera servido para que los espectadores no sintieran un cambio tan brusco.

Por más genial que nos parezca The Mandalorian, tenemos que aceptar que El Libro de Boba Fett y Obi-Wan Kenobi no han estado a la altura de las expectativas. Esperamos que no ocurra lo mismo con las esperadas series de Andor y Ahsoka.

Referencias a Star Wars y huevos de pascua en el episodio o parte 6 de la serie Obi-Wan Kenobi

Durante su enfrentamiento contra Darth Vader, Obi-Wan asume la icónica pose de combate. Ya la habíamos visto en La venganza de los Sith, La guerra de los clones y en su breve aparición en Rebels al luchar por última vez contra Maul.

La forma en que se revela parte del rostro de Anakin a través del casco dañado de Darth Vader durante su pelea contra Obi-Wan es un reflejo de una escena similar de Rebels. En esa serie hay una secuencia similar cuando el Lord Sith se enfrentó a Ahsoka.

La escena en que levanta las rocas al enfrentar a su antiguo Padawan nos recordó una escena de Rey en Los últimos Jedi.

Darth Vader dice que mató a Anakin. Sabemos que habla metafóricamente, pero hacer que no sea realmente una mentira que Obi-Wan le diga a Luke que Vader mató a su padre.

El traje que usa Obi-Wan en la última escena de la serie es el mismo que vemos en la actual serie de cómics publicados por Marvel.

Al ser presentado oficialmente a Luke en la versión hablada en inglés, Obi-Wan saluda al niño con su icónico y memético “Hello there”.

Todavía falta un tiempo para el estreno de la siguiente serie de Star Wars, Andor. Mientras tanto, para que no se queden sin nada que ver los miércoles, les recomendamos mucho la excelente serie de Ms. Marvel.