En el episodio o parte 5 de Obi-Wan Kenobi finalmente se comienzan a mover un poco las cosas, nos enteramos de la verdad sobre la Tercera Hermana, vemos un poco más de Hayden Christensen como Anakin Skywalker/Darth Vader y se deja todo listo para el gran final. ¿Es un buen episodio? Es mejor que muchos de los anteriores, pero sufre los mismos defectos que han impedido que esta serie resalte ante otras obras de Star Wars.

Este análisis contiene ‘spoilers’ del episodio o parte 5 de la serie de Star Wars Obi-Wan Kenobi.

El pasado de Reva, la Tercera Hermana

Tal como decían muchas teorías de fanáticos, Reva resultó ser una de las iniciadas Jedi que vimos durante el ‘flashback’ del primer episodio. Ella sobrevivió al ataque de Anakin Skywalker al Templo de Coruscant, pero no sus compañeros. Resulta que el objetivo de la Tercera Hermana es atrapar a Obi-Wan Kenobi para convertirse en la Gran Inquisidora, acercarse a Darth Vader y vengarse. También aprendimos que esa es la razón por la que conoce su verdadera identidad y no porque fuera de alguna forma cercana a él. No es una gran revelación, pero encaja bien con los temas de obsesión que ha tratado la serie.

Hay un claro paralelo entre Reva y Anakin Skywalker. Una iniciada y un Padawan que, cegados por su rabia y capaces de cualquier cosa por lograr su objetivo, se convirtieron en víctimas del Lado Oscuro. Star Wars, especialmente su universo expandido, está lleno de Jedi y usuarios de la Fuerza que creen que pueden usar el poder del Lado Oscuro en su propio beneficio o incluso con propósitos nobles, pero nunca terminan bien.

En este caso, ella logró tener el duelo que deseaba contra el asesino de sus amigos. Esta es una muy buena escena porque nos permite ver el gran poder de Darth Vader, que es capaz de traer a tierra una enorme nave de pasajeros y destrozarla como si nada. También demuestra su habilidad para el combate evitando los ataques de la Tercera Hermana sin siquiera sacar su Sable de luz. Es un combate emocionante, pero se hubiera beneficiado de una mejor dirección y coreografía.

También nos enteramos que el Gran Inquisidor sigue con vida. Tenía que se así, pues de otra forma hubiera sido una grave ruptura con el canon de los cómics y Star Wars Rebels.

Convenientemente, no rematan a la Tercera Hermana en este episodio de Obi-Wan Kenobi. Reva es un gran personaje y la saga puede aprovecharla más en el futuro. Pero resulta un poco tonto creer que los villanos no se van a asegurar que fue eliminada después de su traición. Esa clase de “libertades convenientes” son comunes en esta franquicia, para bien o para mal.

Obi-Wan: maestro del escape

Hablando de situaciones convenientes, la facilidad con la que el protagonista escapa de los problemas, no solo en el episodio 5 sino en toda la serie, está rayando en lo absurdo. No solo tenemos que creer que nadie vio a través de la ridícula forma en que “escondió” a Leia en su túnica el capítulo pasado, sino que aquí vemos a Obi-Wan Kenobi caer de nuevo en las manos del Imperio solo para “convencer” a la Tercera Hermana de que prácticamente lo suelte de nuevo.

Como dijimos, es común en toda clase de obras de Star Wars que ocurran situaciones de conveniencia absurda para los protagonistas. Excusas para que la trama avance. Pueden ser graves errores por parte de los enemigos o incluso los llamados ‘huecos en la trama’. Si el desarrollo es bueno, es fácil pasar estos problemas por alto o ignorarlos, pero la serie de Obi-Wan Kenobi no se ha destacado precisamente por su coherencia. No sabemos si este problema es de guion y dirección o si los episodios fueron masacrados de esta forma en la edición, pero es claro que hay problemas de ritmo y desarrollo.

Hasta ahora, la serie ha sido una serie de situaciones absurdas en que tenemos que ignorar las capacidades de los personajes, lo que saben y hasta lo que los rodea para que ciertos eventos tengan sentido.

Hayden Christensen en acción

El episodio o parte 5 de Obi-Wan Kenobi finalmente le dio gusto a los fanáticos de Hayden Christensen, pues pudieron ver su rostro como Anakin Skywalker en nuevas escenas ‘flashback’. En estas vemos a Anakin y Obi-Wan entrenando. Resultan importantes para establecer la impaciencia de Vader y la obsesión que tiene con lograr sus objetivos. Esto lo ciega ante lo que lo rodea.

Ewan McGregor y Hayden Christensen están rejuvenecidos digitalmente en estas escenas, pero los efectos son mucho más sutiles que los usados con el rostro de Luke en The Mandalorian y El Libro de Boba Fett. A causa de esto, tanto Obi-Wan como Anakin se ven más viejos de lo que eran en La venganza de los Sith, pero no lucen nada mal.

Es agradable ver de nuevo a este actor en el papel porque pensamos que no íbamos a ver bien su rostro en esta serie. Hasta el momento, solo lo habíamos visto fuertemente maquillado en las escenas en que Vader está en el tanque de bacta o usando el icónico casco. Además, es seguro que no todas las escenas del villano tienen a este actor en el traje.

Otro actor que regresa es Kumail Nanjiani como Haja, a quien no veíamos desde el episodio 2. Él es uno de los elementos más divertidos que ha tenido esta serie, pero este nuevo capítulo lo desaprovecha por completo. Su única función en la trama es perder el holoproyector de Ben para que Reva lo encuentre.

Referencias a Star Wars y huevos de pascua en el episodio o parte 5 de la serie Obi-Wan Kenobi

Jabiim, el planeta en que se desarrolla este episodio, es conocido de los cómics Star Wars: Republic y el videojuego The Old Republic.

El planeta del ‘flashback’ de Obi-Wan y Anakin es Coruscant, el centro de la República y sede del principal Templo Jedi. El edificio que Anakin está mirando probablemente es la residencia de Padme que vimos en El ataque de los clones.

Tala menciona a Garel, un planeta conocido de Star Wars Rebels y Forces of Destiny.

Algunos de los nombres escritos en aurebesh en la base de El camino en Jabiim son Corwin Shelvay, Djinn Atlis y Roganda Ismaren. Todos ellos son Jedi que escaparon de la Orden 66 de acuerdo a cómics y novelas descanonizados.

La ballesta que usa Roken durante el asedio del Imperio es increíblemente similar a las armas características de los wookies. Hasta Chewbacca usa uno de ellos.

El perno de restricción que Leia le quita a LO-LA59 es del mismo tipo que tenía R2-D2 en Una nueva esperanza.

El explosivo que usa Tala es un detonador termal, bastante usado en otras obras de Star Wars, incluyendo la trilogía original.

La forma en que Darth Vader impide el despegue de la nave nos recordó bastante a una escena del videojuego The Force Unleashed. Sin embargo, la hazaña de Starkiller en ese juego es aún más impresionante, pues la nave que retuvo fue un Destructor Imperial.

Aunque la serie nos ha decepcionado un poco, no podemos negar que nos ha entretenido y disfrutamos viendo sus personajes. Estaremos muy pendientes del episodio final de Obi-Wan Kenobi el 22 de junio en Disney+.