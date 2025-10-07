One Piece: así lucen Crocus y Laboon en el live action de Netflix

Netflix, vía Entertainment Weekly, ha revelado nuevas imágenes de la segunda temporada del live action de One Piece. Estas confirman la aparición de dos personajes que muchos de los fanáticos de la obra de Oda quieren ver adaptados en esta segunda temporada del live action de One Piece.

Así son Crocus y Laboon en el live action de One Piece

El arco conocido como Reverse Mountain es uno de los que serán adaptados en esta nueva temporada del live action de One Piece. En este arco los personajes clave que conocen Luffy y su tripulación son Crocus, el doctor a cargo del Faro de Twin Cape, el cual es interpretado por Clive Russell (conocido por su papel como Brynden «Blackfish» Tully en Game of Thrones) y Laboon; la ballena que creará un vínculo con la tripulación de los sombrero de paja.

First look at Crocus in onepiece live action pic.twitter.com/b2xIZfJKsB — Pew (@pewpiece) October 7, 2025

Taz Skylar, quien da vida a Sanji, compartió detalles sobre la producción de Laboon. El equipo de producción construyó un Laboon real en el set. Además, llegaron a reutilizar su barco más grande (descrito como “literalmente del tamaño de un crucero”) para crear el interior de la ballena. Skylar relató que el set incluía el estómago revestido y ácido estomacal en la base, junto con naufragios, siendo descrito como un “monstruo, una ballena dinosaurio”.

¿Cuándo sale y qué arcos abarcará la segunda temporada del live action de One Piece en Netflix?

Por el momento, no se conoce una fecha de estreno oficial para la segunda temporada del live action de One Piece. Sin embargo, Netflix ya ha confirmado que el estreno será en algún momento del 2026. Eiichiro Oda, el autor de One Piece, ha declarado que la segunda temporada del live action adaptará la historia hasta el arco argumental de Drum Island. Esto incluirá el paso de los sombrero de paja por Loguetown, Reverse Mountain, Twin Cape, Whiskey Peak y Little Garden.

