One Piece: estos son los que dan vida a Ace y Bon Clay en el live action

¿Xolo Maridueña, al igual que Iñaki, doblará su personaje para la versión de Latinoamérica del live action de One Piece?

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
La semana pasada conocimos que el estreno de la segunda temporada del live action de One Piece en Netflix está programado para el martes 10 de marzo de 2026. Adicionalmente, semanas atras se conocieron los nombres de los ocho episodios que compondrán esta nueva temporada de One Piece. Gracias a esto sabemos que veremos algunos personajes que aún no tienen un actor anunciado, como por ejemplo Portgas D. Ace y Mr. 2 o Bon Clay. Estos son dos personajes clave para el desarrollo de Luffy y también son muy queridos por los fanáticos de la obra de Eiichiro Oda. Casualmente, esta semana Netlfix ha revelado quienes serán los actores que darán vida a estos personajes en el live action de One Piece.

¿Quiénes son los actores que interpretarán a Ace y Bon Clay en el live action de One Piece?

A principios de semana, la producción del live action de One Piece confirmó que el comediante y actor estadounidense Cole Escola interpretará a Bon Clay (Mr. 2). Mientras que hoy, desde las redes sociales de Netflix fue revelado que el actor californiano Xolo Maridueña —conocido por Cobra Kai o Blue Beattle— será el encargado de interpretar a Portgas D. Ace en el live action de One Piece.

¿Cuántos episodios tendrá la segunda temporada de One Piece en Netflix?

Al igual que su predecesora, la segunda temporada del live action de One Piece constará de ocho episodios. Esta información proviene de hallazgos de fanáticos que identificaron los títulos, pero no el orden en los que serán emitidos. Sin embargo, alineando los nombres con las sagas del manga que adaptará la segunda temporada del live action de One Piece podríamos decir que el orden será el siguiente:

  1. The Beginning of the End (El Comienzo del Fin)
  2. Good Whale Hunting (Buena Caza de Ballenas)
  3. Whiskey Business (Negocios de Whiskey)
  4. Big Trouble in Little Garden (Grandes Problemas en Little Garden)
  5. Wax on, Wax Off (Poner cera, quitar cera)
  6. Nami Deerest (Mi querida Nami)
  7. Reindeer Shames (Vergüenzas de Reno)
  8. Deer and Loathing in Drum Kingdom (Ciervos y odio en el reino de Drum)
Fuente: @NetflixLAT

