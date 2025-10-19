Cine y TV

One Piece live action: estos son los nombres de los episodios de la segunda temporada

De Loguetown al reino de Drum. Este será el viaje de los sombrero de paja en la nueva temporada del live action de One Piece.

A principios de octubre conocimos cómo se ve Crocus y Laboon en la segunda temporada del live action de One Piece en Netflix. Ahora, los títulos de los episodios de la segunda temporada del live action de One Piece han salido a la luz. Gracias a esto, se ha confirmado la cantidad de episodios y las historias que veremos adaptadas en esta nueva tanda de episodios.

¿Cuántos episodios tendrá la segunda temporada de One Piece en Netflix?

Al igual que su predecesora, la segunda temporada del live action de One Piece constará de ocho episodios. Esta información proviene de hallazgos de fanáticos que identificaron los títulos, pero no el orden en los que serán emitidos. Sin embargo, alineando los nombres con las sagas del manga que adaptará la segunda temporada del live action de One Piece podríamos decir que el orden será el siguiente:

  1. The Beginning of the End (El Comienzo del Fin)
  2. Good Whale Hunting (Buena Caza de Ballenas)
  3. Whiskey Business (Negocios de Whiskey)
  4. Big Trouble in Little Garden (Grandes Problemas en Little Garden)
  5. Wax on, Wax Off (Poner cera, quitar cera)
  6. Nami Deerest (Mi querida Nami)
  7. Reindeer Shames (Vergüenzas de Reno)
  8. Deer and Loathing in Drum Kingdom (Ciervos y odio en el reino de Drum)

¿Cuándo sale y qué arcos abarcará la segunda temporada del live action de One Piece en Netflix?

Por el momento, no se conoce una fecha de estreno oficial para la segunda temporada del live action de One Piece. Sin embargo, Netflix ya ha confirmado que el estreno será en algún momento del 2026. Eiichiro Oda, el autor de One Piece, ha declarado que la segunda temporada del live action adaptará la historia hasta el arco argumental de Drum Island. Esto incluirá el paso de los sombrero de paja por Loguetown, Reverse Mountain, Twin Cape, Whiskey Peak y Little Garden.

