One Piece (live action): la segunda temporada ya tiene fecha de estreno

A mitad de octubre conocimos los nombres de los episodios que conformarán la segunda temporada del live action de One Piece. Ahora, el canal oficial de One Piece en YouTube ha revelado un video de Iñaki Godoy —el actor que da vida a Monkey D. Luffy— que revela la esperada fecha de estreno de la segunda temporada del live action de One Piece.

¿Cuál es la fecha de estreno de la segunda temporada del live action de One Piece en Netflix?

La espera de casi tres años por la nueva temporada de One Piece de Netflix está a punto de terminar. Ya que, la segunda temporada, titulada One Piece: Into the Grand Line, se estrenará exclusivamente en Netflix el martes 10 de marzo de 2026. Eiichiro Oda, el autor de One Piece, declaró que la segunda temporada del live action adaptará la historia hasta el arco argumental de Drum Island. Esto incluirá el paso de los sombrero de paja por Loguetown, Reverse Mountain, Twin Cape, Whiskey Peak y Little Garden.

¿Cuántos episodios tendrá la segunda temporada de One Piece en Netflix?

Al igual que su predecesora, la segunda temporada del live action de One Piece constará de ocho episodios. Esta información proviene de hallazgos de fanáticos que identificaron los títulos, pero no el orden en los que serán emitidos. Sin embargo, alineando los nombres con las sagas del manga que adaptará la segunda temporada del live action de One Piece podríamos decir que el orden será el siguiente:

The Beginning of the End (El Comienzo del Fin) Good Whale Hunting (Buena Caza de Ballenas) Whiskey Business (Negocios de Whiskey) Big Trouble in Little Garden (Grandes Problemas en Little Garden) Wax on, Wax Off (Poner cera, quitar cera) Nami Deerest (Mi querida Nami) Reindeer Shames (Vergüenzas de Reno) Deer and Loathing in Drum Kingdom (Ciervos y odio en el reino de Drum)

Fuente: @onepiecenetflix