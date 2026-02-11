Cine y TV

One Piece live action: Netflix comparte una carta de Oda y todos los detalles del estreno de la segunda temporada

Les contamos las palabras que Eiichiro Oda le dedicó a sus fanáticos con motivo del tráiler final de la segunda temporada del live action.

Por Cesar Salcedo
Apenas la semana pasada conocimos la fecha de estreno del anime spin off protagonizado por Nami, Robin, Vivi y Perona, llamado One Piece: Heroines. Ahora, la producción de la serie live action de One Piece ha revelado el tráiler final de cara al estreno de la segunda temporada el próximo 10 de marzo en Netflix.

Adicionalmente, Eiichiro Oda —creador del manga One Piece— compartió una de sus acostumbradas cartas para sus fanáticos en las redes sociales de la adaptación al live action.

¿Qué dijo Eiichiro Oda sobre el estreno de la segunda temporada del live action de One Piece?

One Piece live action: Netflix comparte una carta de Oda y todos los detalles del estreno de la segunda temporada

¡Ya casi está lista! Con la primera temporada, enfrentamos la pregunta: ¿Puede One Piece realmente ser adaptado al live action? Y la respuesta habló por sí misma… Junto con el estelar equipo de producción que entregó esos brillantes resultados, les traemos la segunda temporada, la cual se dirigirá hacia el Grand Line, el mar más formidable del mundo. En otras palabras, todas las convenciones que fueron establecidas en la primera temporada serán destrozadas. Un desfile de usuarios de Frutas del Diablo, una raza de gigantes nunca antes vista, criaturas adorables, acción contundente y efectos visuales impresionantes; esta temporada está cargada con aún más momentos destacados.

El elenco para esta temporada incorpora nuevos actores para personajes clave, destacando a Callum Kerr como Smoker, Julia Rehwald como Tashigi y Joe Manganiello en el papel de Crocodile. Asimismo, se confirmó que Mikaela Hoover será la encargada de la voz y la captura de movimiento facial para el personaje de Chopper. Recientemente, el pasado mes de noviembre, también conocimos algunos de los actores que estarán en la tercera temporada del live action de One Piece, entre los cuales destaca Xolo Maridueña en el rol de Portgas D. Ace.

¿Cuántos episodios tendrá la segunda temporada de One Piece en Netflix?

Al igual que su predecesora, la segunda temporada del live action de One Piece constará de ocho episodios. Esta información proviene de hallazgos de fanáticos que identificaron los títulos, pero no el orden en los que serán emitidos. Sin embargo, alineando los nombres con las sagas del manga que adaptará la segunda temporada del live action de One Piece, podríamos decir que el orden será el siguiente:

  1. The Beginning of the End (El Comienzo del Fin)
  2. Good Whale Hunting (Buena Caza de Ballenas)
  3. Whiskey Business (Negocios de Whiskey)
  4. Big Trouble in Little Garden (Grandes Problemas en Little Garden)
  5. Wax on, Wax Off (Poner cera, quitar cera)
  6. Nami Deerest (Mi querida Nami)
  7. Reindeer Shames (Vergüenzas de Reno)
  8. Deer and Loathing in Drum Kingdom (Ciervos y odio en el reino de Drum)
🔥

Todo sobre la obra de Eiichiro Oda

Fuente: cuenta oficial del live action de One Piece en Netflix

