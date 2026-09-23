One Piece live action: nombres y cantidad de todos los episodios de la tercera temporada

Esta semana conocimos que la colaboración entre One Piece y Bob Esponja por fin llegó a los McDonald’s de Colombia. Ahora, mientras los fanáticos esperan la continuación de la historia de Monkey D. Luffy y los Piratas de Sombrero de Paja en su búsqueda del legendario One Piece, ya se conocen los detalles oficiales sobre la cantidad y los títulos de los episodios que conformarán la tercera temporada de la adaptación al live action de Netflix.

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¿Cuántos episodios y cuáles son los nombres de todos los episodios de la tercera temporada del live action de One Piece en Netflix?

La tercera temporada de la adaptación al live action de One Piece constara de un total de ocho episodios. A continuación se detallan los nombres de cada uno de los episodios que conformarán el cierre del arco de Alabasta en el live action de One Piece en Netflix

EP1: Where There’s Smoke (Donde hay humo)

EP2: Home Fires Burn (Las llamas del hogar arden)

EP3: Prisoners (Prisioneros)

EP4: Dance Powder Rebellion (Revolución del Polvo de Baile)

EP5: Big Fight (Gran pelea)

EP6: Betting Your Life (Apostar la vida)

EP7: Where X Marks the Spot (Donde se encuentra la X)

EP8: Final Countdown (Cuenta regresiva final)

¿Qué sabemos de la cuarta temporada del live action de One Piece

La cuarta temporada del live action de One Piece podría iniciar sus grabaciones en diciembre de 2026, de acuerdo con un mensaje compartido por People Convention —los organizadores del evento The One Con en París programado para noviembre de 2026, el cual contará con la participación del actor Taz Skylar—. Dicho mensaje indicó que las opciones para reunir al elenco eran limitadas debido a que regresarían al set poco después del evento, lo que los fanáticos interpretaron como una señal de que la producción se retomaría en diciembre, un margen de tiempo que coincidiría con el fin de la filmación de la tercera temporada (titulada One Piece: The Battle of Alabasta) ocurrida en junio de 2026 y su estreno previsto para 2027, aunque por ahora se trata de una filtración y no de un anuncio oficial de Netflix.

Vía: @0nePieceNews_