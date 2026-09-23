Cine y TV

One Piece live action: nombres y cantidad de todos los episodios de la tercera temporada

Adicionalmente, han surgido rumores que apuntan a que el inicio de las grabaciones de la cuarta temporada será antes de que termine el 2026.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Esta semana conocimos que la colaboración entre One Piece y Bob Esponja por fin llegó a los McDonald’s de Colombia. Ahora, mientras los fanáticos esperan la continuación de la historia de Monkey D. Luffy y los Piratas de Sombrero de Paja en su búsqueda del legendario One Piece, ya se conocen los detalles oficiales sobre la cantidad y los títulos de los episodios que conformarán la tercera temporada de la adaptación al live action de Netflix.

¿Cuántos episodios y cuáles son los nombres de todos los episodios de la tercera temporada del live action de One Piece en Netflix?

La tercera temporada de la adaptación al live action de One Piece constara de un total de ocho episodios. A continuación se detallan los nombres de cada uno de los episodios que conformarán el cierre del arco de Alabasta en el live action de One Piece en Netflix

- Publicidad -
  • EP1: Where There’s Smoke (Donde hay humo)
  • EP2: Home Fires Burn (Las llamas del hogar arden)
  • EP3: Prisoners (Prisioneros)
  • EP4: Dance Powder Rebellion (Revolución del Polvo de Baile)
  • EP5: Big Fight (Gran pelea)
  • EP6: Betting Your Life (Apostar la vida)
  • EP7: Where X Marks the Spot (Donde se encuentra la X)
  • EP8: Final Countdown (Cuenta regresiva final)

¿Qué sabemos de la cuarta temporada del live action de One Piece

La cuarta temporada del live action de One Piece podría iniciar sus grabaciones en diciembre de 2026, de acuerdo con un mensaje compartido por People Convention —los organizadores del evento The One Con en París programado para noviembre de 2026, el cual contará con la participación del actor Taz Skylar—. Dicho mensaje indicó que las opciones para reunir al elenco eran limitadas debido a que regresarían al set poco después del evento, lo que los fanáticos interpretaron como una señal de que la producción se retomaría en diciembre, un margen de tiempo que coincidiría con el fin de la filmación de la tercera temporada (titulada One Piece: The Battle of Alabasta) ocurrida en junio de 2026 y su estreno previsto para 2027, aunque por ahora se trata de una filtración y no de un anuncio oficial de Netflix.

🔥

Más noticias sobre videojuegos

Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon [Classic HD] – Reseña
 Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon [Classic HD]…
El nuevo tráiler de la película de Street Fighter confirma los movimientos del juego que veremos en las salas de cine
 El nuevo tráiler de la película de Street…
Las posibilidades de Pokémon Ruby / Sapphire en Nintendo Switch se intensifican gracias a una publicación oficial
 Las posibilidades de Pokémon Ruby / Sapphire en…

Vía: @0nePieceNews_

One Piece X Bob Esponja, estas son las 12 figuras que llegarán a McDonald’s Colombia
KPop Demon Hunters lleva a las/os fans de Huntr/X a una experiencia inmersiva
El nuevo tráiler de la película de Street Fighter confirma los movimientos del juego que veremos en las salas de cine
Explicamos la relación de la película Resident Evil: Noche Cero con los juegos, referencias, lore, continuidad y más
Roblox: 99 noches en el bosque tendrá una película y al director de Toy Story 4
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Madison Beer llega a Fortnite, vamos a ver sus skins, objetos cosméticos y fecha de llegada a la tienda
No hay comentarios

Lo último

Madison Beer llega a Fortnite, vamos a ver sus skins, objetos cosméticos y fecha de llegada a la tienda
Videojuegos
Guía de la misión de los taxis en Control Resonant, ¿Cuál es el taxi correcto?
Videojuegos
Guía Control Resonant: consejos y tips para quienes juegan por primera vez
Videojuegos
Fecha, hora, dúos participantes y cómo ver el Campeonato Global de Fortnite de 2026
Esports