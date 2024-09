One Piece: Netflix ha revelado la primera imagen de Chopper en el live action

Apenas ayer fue filtrada la información que Joe Manganiello será el actor encargado de interpretar a Crocodile (Mr. 0) y que la modelo y actriz rusa Lera Abova será la encargada de interpretar a Robin o Miss All Sunday en la segunda temporada del live action de One Piece. Ahora, durante el evento Geeked de Netflix fue revelado por medio de un video detrás de cámaras —en esta ocasión presentado por Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy)— el primer vistazo a cómo se verá Tony Tony Chopper en el live action de One Piece en Netflix.

Así se ve Tony Tony Chopper en el live action de One Piece de Netflix

https://twitter.com/pewpiece/status/1836941822309892436

Adicionalmente, esta semana Netflix compartió un vídeo de con Iñaki Godoy entrando al set de Cobra Kai, por el estreno de la sexta temporada. Sin embargo, este video revivió los rumores que dicen que el actor Xolo Maridueña, Jaime Reyes en Blue Beetle y Miguel Diaz en Cobra Kai— será el actor encargado de interpretar a Portgas D. Ace en el live action de One Piece de Netflix. .

Otros actores que harán parte de la segunda temporada del live action de One Piece son:

Callum Kerr como Smoker

Julia Rehwald como Tashigi

Charithra Chandran como Miss Wednesday (también conocida como Nefertari Vivi)

Katey Sagal como Dra. Kureha

Mark Harelik como Dr. Hiriluk

Rob Colletti como Wapol

Ty Keogh como DaltonSendhil

Ramamurthy como Nefertari Cobra

David Dastmalchian como Mr. 3

Jazzara Jaslyn como Miss Valentine

Camrus Johnson como Mr. 5

Daniel Lasker como Mr. 9

Clive Russell como Crocus

Werner Coetser como Dorry

Brendan Murray como Brogy

¿Qué arcos argumentales del manga adaptará el live action de One Piece de Netflix?

Eiichiro Oda, el autor de One Piece, ha declarado que la segunda temporada del live action adaptará la historia hasta el arco argumental de Drum Island. Esto incluirá el paso de los sombrero de paja por Loguetown, Reverse Mountain, Twin Cape, Whiskey Peak y Little Garden.

Fuente: Netflix Geeked