One Piece: Rumbo a la Gran Ruta, primer tráiler de la segunda temporada revela a Robin, Brogy y Laboon

Durante el One Piece Day 2025, fue compartido un tráiler que dio un primer vistazo a la segunda temporada del live action de One Piece de Netflix. Adicionalmente, el nuevo tráiler confirmó que no tendremos que esperar mucho para ver la tercera temporada de esta adaptación de la obra de Eiichiro Oda protagonizada por el actor mexicano Iñaki Godoy. El nuevo tráiler muestra por primera vez a Brogy —uno de los gigantes de Little Garden—, Smoker, Miss All Sunday, Laboon, Miss Wednesday y muchos más.
¿Cuándo es el estreno de One Piece: Rumbo a la Gran Ruta en Netflix?
La segunda temporada comenzó a producirse en julio de 2024 y su filmación ya ha finalizado. Eiichiro Oda, declaró que la segunda temporada abarcará la historia hasta el arco de la isla Drum. Esto incluirá Loguetown, Reverse Mountain, Twin Cape, Whiskey Peak y Little Garden. El tráiler, si bien nos reveló nuevas escenas, no confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada del live action de One Piece en Netflix. Así que por el momento solo conocemos que estos nuevos episodios del live action de One Piece llegarán en algún momento del 2026.
¿Cuáles son los actores que se unirán al reparto del live action de One Piece en la segunda temporada?
Ya sabemos también un gran número de los nuevos actores que se unirán al reparto en la segunda temporada, ahora ya solo nos resta conocer la fecha de estreno de los nuevos episodios del live action de One Piece de Netflix. Mientras tanto, repasemos a los actores que se uniran en esta nueva temproada:
- Callum Kerr como Smoker
- Julia Rehwald como Tashigi
- Charithra Chandran como Miss Wednesday (también conocida como Nefertari Vivi)
- Katey Sagal como Dra. Kureha
- Mark Harelik como Dr. Hiriluk
- Rob Colletti como Wapol
- Ty Keogh como DaltonSendhil
- Ramamurthy como Nefertari Cobra
- David Dastmalchian como Mr. 3
- Jazzara Jaslyn como Miss Valentine
- Camrus Johnson como Mr. 5
- Daniel Lasker como Mr. 9
- Clive Russell como Crocus
- Werner Coetser como Dorry
- Brendan Murray como Brogy
- Mark Penwill, como Chess
- Anton David Jeftha como K.M. (Kuromarimo)
- Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek
- Joe Manganiello como Crocodile (Mr. 0)
- Lera Abova como Robin o Miss All Sunday
- Yonda Thomas como Igaram
- Rigo Sánchez como Monkey D. Dragon
- James Hiroyuki Liao como Ipponmatsu