One Piece: Rumbo a la Gran Ruta, primer tráiler de la segunda temporada revela a Robin, Brogy y Laboon

Durante el One Piece Day 2025, fue compartido un tráiler que dio un primer vistazo a la segunda temporada del live action de One Piece de Netflix. Adicionalmente, el nuevo tráiler confirmó que no tendremos que esperar mucho para ver la tercera temporada de esta adaptación de la obra de Eiichiro Oda protagonizada por el actor mexicano Iñaki Godoy. El nuevo tráiler muestra por primera vez a Brogy —uno de los gigantes de Little Garden—, Smoker, Miss All Sunday, Laboon, Miss Wednesday y muchos más.

El tráiler con el doblaje original,lo pueden ver en el siguiente enlace.

¿Cuándo es el estreno de One Piece: Rumbo a la Gran Ruta en Netflix?

La segunda temporada comenzó a producirse en julio de 2024 y su filmación ya ha finalizado. Eiichiro Oda, declaró que la segunda temporada abarcará la historia hasta el arco de la isla Drum. Esto incluirá Loguetown, Reverse Mountain, Twin Cape, Whiskey Peak y Little Garden. El tráiler, si bien nos reveló nuevas escenas, no confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada del live action de One Piece en Netflix. Así que por el momento solo conocemos que estos nuevos episodios del live action de One Piece llegarán en algún momento del 2026.

¿Cuáles son los actores que se unirán al reparto del live action de One Piece en la segunda temporada?

Ya sabemos también un gran número de los nuevos actores que se unirán al reparto en la segunda temporada, ahora ya solo nos resta conocer la fecha de estreno de los nuevos episodios del live action de One Piece de Netflix. Mientras tanto, repasemos a los actores que se uniran en esta nueva temproada:

Callum Kerr como Smoker

Julia Rehwald como Tashigi

Charithra Chandran como Miss Wednesday (también conocida como Nefertari Vivi )

(también conocida como ) Katey Sagal como Dra. Kureha

Mark Harelik como Dr. Hiriluk

Rob Colletti como Wapol

Ty Keogh como DaltonSendhil

Ramamurthy como Nefertari Cobra

David Dastmalchian como Mr. 3

Jazzara Jaslyn como Miss Valentine

Camrus Johnson como Mr. 5

Daniel Lasker como Mr. 9

Clive Russell como Crocus

Werner Coetser como Dorry

Brendan Murray como Brogy

Mark Penwill, como Chess

Anton David Jeftha como K.M. (Kuromarimo)

Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek

Joe Manganiello como Crocodile (Mr. 0)

Lera Abova como Robin o Miss All Sunday

Yonda Thomas como Igaram

Rigo Sánchez como Monkey D. Dragon

James Hiroyuki Liao como Ipponmatsu

