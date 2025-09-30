One Piece, temporada 2: primer vistazo a Reverse Mountain y entrevista a la navegante Nami

La serie en acción real de One Piece regresa en algún momento del 2026 con su temporada 2. Eiichiro Oda, creador del manga y anime, anunció en agosto que la segunda temporada incluirá los arcos de Loguetown, Reverse Mountain, Twin Cape, Whiskey Peak y Little Garden. Netflix lanzó el primer vistazo a Reverse Mountain con un nuevo póster y dos imágenes exclusivas de la temporada, además de una entrevista a Emily Rudd (Nami) presentada por Teen Vogue.

Reverse Mountain, un lugar donde los sueños de los piratas se destrozan antes incluso de comenzar. :boom: ¡Sería un error no navegar por la entrada! pic.twitter.com/mG3YgFRCDH — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 30, 2025

Reverse Mountain es un pico visualmente impactante donde se encuentran los Four Blues, que fluyen hacia arriba desde los lados y se reúnen en la parte superior para descender como uno solo hacia Grand Line.

“Nuestra prioridad siempre es hacer lo correcto para el anime y el manga, Oda-san y los fans, y dado que es el comienzo decisivo del viaje de los Sombrero de paja hacia Grand Line, tenía que sentirse como la gran y emocionante hazaña que es. Por suerte, contamos con un equipo de producción absolutamente increíble que lo tomó con calma, como hacen con todo lo que el mundo de One Piece les presenta. Fue una tarea enorme, pero realmente valió la pena”, señala Rudd, quien desde la primera temporada se unió a la tripulación como su navegante.

Una temporada más arriesgada para todos

Para la actriz que interpreta a Nami, filmar Reverse Mountain fue diferente a todo lo que hicieron en la primera temporada.

“El Merry tenía una pendiente de 26 grados (queríamos que fuera más empinada, pero era el límite permitido por Evaluación de Riesgos), así que nos supuso un reto divertido para las acrobacias. Simplemente caminar por el barco sin una mano en la cuerda de seguridad era prácticamente pedir una caída inesperada y un buen deslizamiento hasta el otro extremo. Al mismo tiempo, lo hizo sentir más real, a pesar de que solo trabajábamos con nosotros mismos, el Merry y pantallas azules”.

Sin embargo, Reverse Mountain será más que una simple exhibición de acrobacias. El sitio marcará un antes y un después para la tripulación de Luffy al zarpar hacia Grand Line. “Para Nami, fue una nueva prueba de sus habilidades de navegación, pero en Reverse Mountain, ella y los fanáticos pronto descubrirán que incluso con mucho trabajo en equipo, no todo, o tal vez todos, se pueden anticipar o evitar”, adelanta Rudd.

La segunda temporada se titulará oficialmente One Piece: Into the Grand Line, aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, a los piratas del Sombrero de paja les esperan muchas aventuras más allá de Reverse Mountain. «Sinceramente, no creo poder elegir solo una. En comparación con la temporada pasada, tenemos más amigos nuevos, más enemigos, más islas, más aventuras; todo es mucho más, y estoy muy emocionada de que los fans lo vean todo».

Un lugar que visitarán los Sombrero de paja antes de adentrarse en Grand Line es Loguetown, donde tuvo lugar la primera escena de la primera temporada: la ejecución de Gol D. Roger.

«Es un momento tan hermoso poder regresar al lugar que despertó el sueño de Luffy y finalmente unió a los Sombrero de paja. Es su primera parada en su camino al One Piece como tripulación real, y creo que los fans se divertirán mucho viendo su dinámica familiar –y más– en acción».