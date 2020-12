Los dioses aztecas de Onyx Equinox

En una cultura popular en la que las obras inspiradas por las mitologías griega y nórdica están a la orden del día, recibimos con mucho agrado una serie animada como Onyx Equinox. Al fin y al cabo, esta deja de lado a Zeus y Thor para buscar su inspiración en la mitología azteca.

Esto es fantástico, pues nos ayuda a conocer más sobre el pasado de Latinoamérica. Pero también es cierto que muchos no estamos familiarizados con las culturas mesoamericanas y eso puede ‘asustar’ a potenciales espectadores. ¡Ni siquiera somos capaces de pronunciar los nombres de estos extraños dioses!

Pero no se preocupen. Aquí estamos para darles un rápido cursillo de mitología azteca. Vamos a explicarles quiénes son los dioses que hemos visto hasta ahora en Onyx Equinox y qué función cumplían en las viejas historias.

Mictlantecuhtli

En el primer episodio de la serie, vemos emerger a los dioses del inframundo para consumir por completo una ciudad. El principal y más poderoso entre todos ellos es Mictlantecuhtli, cuyo nombre significa literalmente “señor del lugar de los muertos”.

Su reino se llama Mictlán y es un mundo subterráneo de nueve pisos en el que habitan los seres humanos después de fallecer por causas naturales. Debido a su importancia en el ciclo de la vida y la muerte, este dios se convirtió en uno de los más adorados de la cultura azteca y ocupaba un lugar central en los ritos de sacrificios humanos que realizaban los mexicas.

Mictlantecuhtli era usualmente representado como un ser esquelético identificado con el color rojo de la sangre. Su rostro suele estar tapado con un cráneo humano y viste un abrigo con plumas de búho. Algunas de sus más macabras representaciones incluyen un collar de ojos humanos. En Onyx Equinox se respeta más o menos esta idea. En esta serie lo vemos convertido en un enorme esqueleto rojo con un elaborado ornamento en su cabeza.

Tezcatlipoca

Otro de los dioses que vemos en el primer episodio de Onyx Equinox y una de las principales deidades del panteón azteca. Tezcatlipoca es el dios de la noche. A diferencia de otras mitologías, en las que los dioses suelen estar relacionados con un solo concepto, en Mesoamérica ellos podían cumplir muchos roles. En este caso, Tezcatlipoca es también el dios de la guerra, la magia y los huracanes.

Este dios está íntimamente relacionado con la figura del jaguar y esto convirtió a esos felinos en animales sagrados para los aztecas. También suele estar identificado con los espejos y esto resulta especialmente interesante. En Mesoamérica, los espejos estaban hechos con obsidiana. De acuerdo a Onyx Equinox, este material no puede ser tocado por los dioses.

En la serie, Tezcatlipoca cree que la humanidad debe ser eliminada. Pero Quetzalcoatl lo convence de hacer una apuesta con él por el destino de la creación. Son varias las historias en la mitología azteca que representan una fuerte rivalidad entre ambos. Los sacrificios a Tezcatlipoca solían ser voluntarios, pues eran adorados como dioses durante un año antes de su muerte.

Las representaciones artísticas muestran a este este dios con líneas negras y amarillas en su rostro —que representan a los jaguares— y vistiendo un espejo de obsidiana del que emana un humo negro. Las líneas negras y el humo se pueden ver en el cuerpo humano que habitó temporalmente en Onyx Equinox.

Quetzalcoatl

La ‘serpiente emplumada’ es otro de los dioses principales del panteón azteca. Es el dios del aire y la sabiduría. También era considerado el creador de la humanidad, pues usó los huesos de la anterior creación que se encontraban en Mictlán y los mezcló con su propia sangre para dar forma y vida a los hombres.

En el primer episodio de Onyx Equinox vemos a este dios apoderarse del cuerpo de un niño. Pronto comienza a mostrar algunas características de su forma divina, como las plumas que emergen en su rostro y las que comienzan a representar una cola.

El arte mesoamericano muestra la forma humana de Quetzalcóatl con piel oscura, una máscara roja de serpiente y una enorme concha colgada al cuello. Este es su símbolo más importante, ya que en los mitos usa una concha agujereada por gusanos para superar las pruebas que le pone el dios Mictlantecuhtli cuando buscaba los huesos de los que nació la humanidad.

Yaotl

Aunque no es un dios, no podemos dejar de mencionar al jaguar que sirve principalmente a Quetzalcoatl y no a Tezcatlipoca.

Igual que en la serie, el Yaotl mitológico era un ser al servicio de los dioses, pero las leyendas lo describen como un ser mucho más violento de lo que vemos en la serie (al menos hasta el momento). Yaotl disfruta con el exterminio de los humanos y es un fanático adorador de sus amos. Algunos mitos usan este nombre para referirse al dios Tezcatlipoca. Tal vez por eso los creadores de la serie decidieron darle la forma de un enorme jaguar negro.

¿Quiénes son los otros dioses?

En el primer episodio de Onyx Equinox, tras el ataque de Mictlantecuhtli, vemos a cuatro dioses que toman formas humanas para presenciar el evento y decidir qué hacer. Sabemos que dos de ellos son Tezcatlipoca y Quetzalcoatl, pero la serie no deja claro quiénes son los otros.

Bien, lo más probable es que uno de ellos sea Xipe Totec. Él es el dios de la agricultura y los mitos cuentan que se desolló a sí mismo para alimentar a la humanidad. En cierta forma es también el dios de las enfermedades y los mexicas rendían tributo a él buscando sanar.

El otro seguramente es Huitzilopochtli, dios del sol que también estaba fuertemente relacionado con los colibríes. También es el dios de los sacrificios humanos y los mexicas solían ejecutar prisioneros de guerra en su honor.

Los dioses del inframundo

Hay otro par de dioses que vemos en el primer episodio de Onyx Equinox y que no son nombrados. Uno toma forma de una nube tormentosa y el otro tiene rasgos insectoides. No se dice nada sobre ellos, aparte de que son dioses del inframundo: equivalentes a los dioses ctónicos de la mitología griega.

Uno de ellos tiene voz masculina, así que podría ser Techlotl, Nextepeua, Lixpuzteque o Tzontemoc. Si la deidad insecto era una diosa, podría ser Micapetlacalli, Nesoxochi o Chalmeccacihuatl. Todos ellos son entidades que habitan los nueve niveles de Mictlán.

¿Quedaron con ganas de aprender más sobre mitología azteca? Entonces les recomendamos fervientemente que den una mirada a este episodio de Extra Mythology en el que nos cuentan el mito del quinto sol: la creación de la humanidad. No olviden activar los subtítulos en español.

Sigan disfrutando Onyx Equinox. Esperamos que en los próximos episodios podamos ver a más dioses sacados directamente de esta intrigante mitología.