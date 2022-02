Una de las críticas más comunes que hacemos contra The Game Awards es la forma en que entregan algunos de sus premios fuera de cámara o en listados que no celebran realmente a los ganadores. Resulta muy triste ver que la entrega de premios más prestigiosa de todas seguirá este mal ejemplo. Los Óscar no entregarán todos los premios en vivo durante la ceremonia de 2022.

Según el comunicado oficial, publicado en su totalidad por Variety, los organizadores buscan «más tiempo y oportunidades para entretener a los espectadores mediante comedia, números musicales y tributos». Por eso van a eliminar de la ceremonia la entrega de los premios a mejor corto documental, mejor edición, mejor maquillaje, mejor música original, mejor diseño de producción, mejor cortometraje, mejor cortometraje animado y mejor sonido.

Hay que aclarar que los premios sí van a ser entregados, solo que no lo harán durante la ceremonia televisada. Pueden conocer todos los nominados a estas y todas las demás categorías siguiendo este enlace.

Es verdad que los Premios Óscar suelen ser criticados por su larga duración, pero el rechazo a esta decisión de no mostrar a estos nominados en el evento de 2022 ha sido unánime. Muchos han opinado que esta es una falta de respeto contra los nominados.

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas es conocida por ser muy sensible a las críticas y han echado atrás decisiones similares en el pasado. Ya veremos si ocurre lo mismo esta vez. Podremos ver Los Óscar el domingo 27 de marzo de 2022 en el canal TNT.

Fuente: Variety