Oso intoxicado (Cocaine Bear) – Reseña

Es un concepto absolutamente irresistible: un oso consume cocaína y se convierte en un asesino salvaje e imparable en su búsqueda de más polvo blanco. Agreguen a eso un mensaje de “basado en hechos reales”, lo cual es técnicamente cierto, y tenemos una fórmula ganadora. Cocaine Bear, llamada Oso intoxicado en nuestra región, finalmente fue estrenada en Colombia y en esta reseña les diremos si esta película está a la altura de su absurda pero divertida premisa.

Sobra decir que los hechos reales en que está basada han sido fuertemente exagerados. Es verdad que en 1985, un oso negro fue encontrado muerto junto a una bolsa de lona que contenía 70 libras de cocaína. El animal la consumió y le causó una sobredosis. Esta cayó a un bosque del estado de Georgia, Estados Unidos, tras ser arrojada de una avioneta del narcotráfico en rumbo de colisión. La trama de la película sugiere que en vez de morir, el oso drogado se “divierte” más de la cuenta.

La única forma de llevar una historia como esta al cine es no tomándosela en serio. Para fortuna de todos, Oso Intoxicado (Cocaine Bear) no es una película sobre los horrores de la droga que nos quiere hacer creer que una criatura adorable se puede convertir en un monstruo por consumirla. Es una comedia de terror llena de sangre y violencia en la que al animal titular le gustó tanto la experiencia de drogarse que hace lo que sea por conseguir más.

Las víctimas de este oso vicioso son todos aquellos que por estupidez, accidente o cosas del destino ingresan al bosque por el que quedó repartida la droga tras caer de la avioneta. Entre ellos están un grupo de narcotraficantes que quieren recuperarla, una madre en busca de una hija que escapó y la guardabosques. Aunque algunos de ellos son bastante carismáticos y pueden resultar divertidos, no son personajes especialmente bien escritos. Algunos de ellos no son más que relleno a los que se le dedica más tiempo del necesario y es por eso que el primer acto del filme, en el que las apariciones del oso son pocas, se hace algo aburrido.

Afortunadamente, eso cambia pronto. Las escenas de ataques del enorme animal son tensas, divertidas y salvajemente violentas. Aunque los efectos especiales con los que está creado el oso no son los mejores que hemos visto y hay momentos en que se nota claramente que es CGI, funcionan bastante bien. El acecho en medio de los árboles y la persecución de la ambulancia nos tuvieron al borde del asiento y pusieron sonrisas en nuestros rostros.

No es difícil adivinar qué personajes sobrevivirán y cuáles serán brutalmente mutilados, pero la verdad es que nos importaba poco lo que les ocurriera. Lo que queríamos ver era la siguiente escena en que el oso hacía alguna locura. Sin embargo, el oso no es realmente un personaje y es tratado más como una fuerza de la naturaleza. Los efectos de la cocaína en el animal no son muy caricaturizados. Aunque hay momentos muy graciosos a causa de ello, no llegan a los extremos. La violencia también está presentada de forma graciosa y observamos las decapitaciones y destripamiento con risas y horror al mismo tiempo.

Algo que nos desagradó de esta película es su edición. Los saltos que Oso Intoxicado (Cocaine Bear) hace de un grupo de personajes a otro son repentinos y en ocasiones presentan cambios de tono muy fuertes. Aunque la narrativa no es complicada, esta brusquedad hace que a veces resulte confusa y perdamos la pista de los personajes. En una ocasión incluso llegamos a creer que los eventos no estaban ocurriendo de forma cronológica, pero no era nada por el estilo.

Afortunadamente, la dirección de Elizabeth Banks —que también dirigió el inesperadamente divertido ‘reboot’ de Ángeles de Charlie— logra mantener el humor incluso en los momentos de mayor tensión. Eso es lo que salva la película a pesar de sus defectos. Su duración de apenas 95 minutos es perfecta para este tipo de filme y evita que el “chiste” se vuelva aburrido.

En medio de tantas películas “épicas” y dramáticas que tenemos esta temporada, Oso Intoxicado (Cocaine Bear) es un bienvenido respiro para los amantes de las comedias de horror. No es una gran película, pero sus pocas pretenciones, absurda premisa y divertidos momentos de acción hacen que pasemos una tarde muy agradable. Definitivamente es la mejor de las dos películas de horror protagonizadas por osos en lo que va del año. La otra es una completa basura.