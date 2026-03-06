Otro viejo enemigo de Mario aparece en el nuevo afiche de Super Mario Galaxy: la película

Se acerca el estreno de la segunda película de la mascota de Nintendo y hay muchos rumores sobre qué personajes pueden aparecer y qué referencias harán. Durante un tiempo se comentó que Wario podría aparecer en el filme. Esto no se ha confirmado, pero sí sabemos que Bowser y Bowser Jr. no serán los únicos villanos que tendrá Super Mario Galaxy: la película porque un viejo enemigo de un viejo juego hizo su aparición en un nuevo afiche promocional.

Aquí está el nuevo afiche, compartido en las cuentas oficiales de esta cinta en redes sociales. ¿Pueden ver al villano del que estamos hablando?

¡Ahí está debajo de Yoshi! El otro enemigo de Mario que aparecerá en Super Mario Galaxy: la película será Wart, el villano del juego Super Mario Bros. 2 que salió originalmente para NES en 1988. El afiche lo muestra acompañado de dos de sus seguidores Mouser y Birdo.

Aquí podemos verlo al lado de su aparición en el juego.

Wart es un villano muy interesante porque no fue creado originalmente para la serie de juegos de Mario. Como seguramente muchos ya saben, Super Mario Bros. 2 fue realmente una versión alterada de un juego japonés llamado Doki Doki Panic que tenía unos protagonistas muy diferentes. Muchos de los elementos de este juego eventualmente pasaron a ser oficialmente de la serie de Mario, como Birdo, los Shy-Guy, Ninji y otros. Wart también apareció en el juego de la serie Zelda Link’s Awakening y en su remake, aunque bajo otro nombre.

Junto a la revelación del nuevo afiche también informaron que el último tráiler de la película se estrenará durante un «Direct» que se emitirá el lunes 9 de marzo a las siguientes horas:

México : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Argentina, Chile : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. España: 10:00 p.m.

Pueden verlo a continuación una vez llegue el momento.

Veremos cuál es el rol que tienen Wart y sus secuaces en Super Mario Galaxy: la película cuando este filme se estrene en los cines de Colombia, México y el resto de Latinoamérica el jueves 2 de abril de 2026.